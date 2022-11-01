紅磡必嘉坊·迎匯上樓書　料本周開價及最快下周賣

該盤提供280伙，單位實用面積由192至514方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔，並以一房戶為主，佔整體逾六成。

當中，開放式戶實用面積由214至222方呎，一房戶實用面積由270至374方呎，兩房戶實用面積為378方呎，三房戶實用面積由508至514方呎，至於特色戶實用面積則由192至433方呎。

林指，該盤有其獨特性，定價難以作參考，但會以市價推出。同系第1期必嘉坊‧曦匯，至今累售140伙，套現約10億港元，每伙平均成交價約700萬元。展望第四季，集團有機會推出啟德沐泰街8號，涉及740伙。

據樓書所見，必嘉坊‧迎匯為一座樓高26層的住宅大樓。標準樓層有13伙，設3部升降機。面積最細的特色戶為5樓L室，實用面積192方呎，連21方呎平台，開放式間隔。項目預計關鍵日期為2024年12月31日。