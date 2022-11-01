專家樓評：樓市政策塵埃落定　買家加快入市決定

近日本港疫情持續反覆，不過大部分市民早已習慣疫下生活，政府亦按部就班放寬社交距離措施，經濟及社會逐步踏上復常之路，政府早前公布最新一份施政報告，重點着墨於搶人才措施，另中共的二十大報告亦已經發表，兩份報告對香港長遠發展舉足輕重，對後市亦起支持作用，未來發展大方向或社會政策陸續塵埃落定，市場觀望氣氛隨即消散，相信會加快買家入市決定。

施政報告及二十大報告未公布前，市場觀望氣氛相當濃厚，大多發展商亦按兵不動，一手及二手市場冰封，雖然市場上剛性需求不減，但買家大多主力尋覓筍盤，除非業主大幅減至低於市價，單位亦少有承接，二手市場不時可見「時光倒流價」成交。目前，嘉湖山莊及沙田第一城入場價分別只需450萬及438萬元，元朗新盤PARK YOHO Bologna首張價單折實平均實用呎價約13,088元，亦時光倒流至2018年，比同區一手價有1成多折讓，事實上反映二手樓價的中原城市指數CCL最新報170點，已回到2018年的樓價水平，而且預期樓價調整將於第四季持續。

新一份施政報告中雖然未有「減辣」，但對長遠房屋政策起一定利好作用，加上早前金管局已放寬壓力測試去抵銷加息壓力，最新亦寬減外來人士在港置業的額外印花稅，相信可為樓市注入新動力，發展商方面亦見樓市大局已定，後市明朗化後隨即加快推盤步伐，粉嶺新盤ONE INNOVALE提速推出項目第三期，料本月亦有其他新盤把握機會開展軟銷工作。港府本月已兩度放寬社交距離措施，包括放寬限聚令至12人，可見政府盡力去平衡抗疫與經濟因素，內地亦積極考慮將入境隔離期降為「2+5」，港府同時積極研究與內地「逆隔離檢疫」的安排，一旦進一步放寬防疫措施或通關，樓市形勢隨即改變，屆時樓價有望成功尋底，交投亦會出現報復式反彈。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑