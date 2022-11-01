道期升逾200點　油價升近2%

●美匯指數報110.97；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報7.2920；美元兌日圓報147.67；歐元企0.9945，英鎊處1.1543。金價報1,647美元。布油報94.71美元，紐油報88.24美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升210點。

●市後關注點

22:00 美國9月建築開支

●中國經濟：

-內房明年到期債務料達2.27萬億，兌付壓力巨大。

-內地10月財新製造業PMI報49.2勝預期，但仍處收縮區間。

●鄭州廠爆疫員工逃離，鴻海傳加薪36%留人。

●積金易：強積金平台整合後，手續費料低於現時平均數。

●【我約你 你卻說 要回家】

-資本集團CEO將不赴港金融峰會，成第4名缺席主要嘉賓。

●澳門首10個月賭收按年仍跌半。

●環球加息潮：

-澳洲央行加息0.25厘符預期，通脹年內料達8%見頂。

●拜登炮轟：石油公司發戰爭財，倘不減價將徵收暴利稅。

●香港經濟：

-本地GDP連縮3季，港府冀各項大型活動可提振經濟。

-議員籲港放眼全球數碼金融中心，把握虛擬資產機遇。

-歐冠昇：特專科企上市機制助創新企業更易接觸國際資本。

-李小加：小微企業收入趨透明，有利吸引投資。

-大和料本港第四季GDP按年收縮5%，並降全年預測。

●全球央行頻頻「吸金」，上季購金規模創新高。

●加密貨幣：

-業界嘆虛擬資產市場缺人才，倡推進持牌人員轉型計劃。

●馬斯克稱將任Twitter CEO，傳計劃炒1/4員工。