【產經直播】港股急彈 追唔追貨？
2022年11月01日 16:47
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艾德金融聯席董事陳政深（左）
中港股市11月開局齊報捷，恒指周二(1日)高開172點後，愈升愈有，最多飆945點，重上萬五點關，收報15,455點，升768點，大市成交1,538億元。在成交配合下，恒指升勢可以持續幾耐？散貨想追貨有咩要留意？
友邦保險(01299)第三季新業務價值7.41億美元，以固定滙率計按年上升7%。友邦股價升6%，市場似乎頗滿意，股份前景又點睇？
科指大升7%，龍頭ATMXJ全線反彈，當中騰訊控股(00700)更大升一成，科網股係時機入貨未？另外，受騰訊升勢帶動，一眾遊戲股亦急升，有機構表示，遊戲板塊在第4季將有望迎來業績向上拐點，整個板塊可否睇高一線？
反觀內房企業就閉翳，繼龍湖集團(00960)主席辭任引致龍湖周一(10月31日)股價大插後，旭輝控股(00884)表示，暫停支付應付境外債本金及利息，股份周二(1日)復牌急挫25%，內房頻頻出事，板塊最壞時間未過？
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