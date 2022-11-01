【產經直播】港股急彈　追唔追貨？

中港股市11月開局齊報捷，恒指周二(1日)高開172點後，愈升愈有，最多飆945點，重上萬五點關，收報15,455點，升768點，大市成交1,538億元。在成交配合下，恒指升勢可以持續幾耐？散貨想追貨有咩要留意？

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