調查：57%港企正招攬金融科技專才　期望薪酬差距為缺口主因

香港大學渣打慈善基金金融科技學院，聯同數碼港及生產力局公布「金融科技人才研究報告」發現，逾57%受訪企業表示正在積極招攬金融科技專才，尤其是技術性崗位；不過，高達7成公司認為，期望薪酬差距是引致金融科技人才缺口的最大成因。

研究於2021年12月與12位金融機構及金融科技企業的管理級人員進行深度訪談，並於2022年5至6月期間透過問卷調查形式訪問了超過390間金融服務企業。

人才需求最大的技術性崗位，包括應用程式(Apps)和軟件開發人員、人工智能(A.I.)/機器學習專家、區塊鏈/數碼貨幣專家、系統架構師和雲端專家，以及數據科學家。在行業所需技能方面，65%受訪企業表示，不強求金融科技技術性崗位擁有金融服務相關知識、而接近三分之二企業則認為擁有一些技術知識的金融科技非技術性崗位(如項目管理經理及數碼營銷專家)更具競爭力，其中最受青睞的技術知識為網絡安全及數據分析。

在增加本地金融科技人才供應方面，69%受訪企業認為，實戰經驗如實習工作更為重要，而提供更多金融科技相關課程亦能有效地幫助有潛力的人才建立相關基礎。

港府近日推出一系列招攬海外人才措施，香港大學金融科技學院總監林德華認為，吸引人才措施愈多愈好，同時政府的取態好重要，能給予業界、畢業生對未來憧憬。

他直言「人才具流動性」，有不少人離港只是更換另一種合作方式，他們亦能為香港帶來新視野，稱「只要本身行業夠興旺，其他人才都會回來。」

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，港府知道培養人才的重要性，故決策局亦推出不少培訓人才措施。他指，香港作為中國窗口、國際金融中心，地位不是輕易被取替，直言金融科技「一定有得搞」，並能助大灣區公司走向世界。