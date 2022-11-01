港交所優化現貨市場交易費結構明年起生效

作上述優化後，港交所現貨市場的交易費結構將會更簡單和容易預計，實質的交易費率(按百分比計的交易系統使用費及交易費)也將由大約0.00576%的歷史平均水平降至0.00565%。

香港交易所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，港交所與監管機構、業務夥伴及市場參與者商議後確立這次的新收費結構，進一步簡化收費，提升市場效率。這反映香港交易所不斷致力提升旗下市場吸引力和競爭力，進一步加強香港作為國際金融中心的角色。

這次推出新的交易費結構是香港交易所提升香港市場吸引力的最新舉措。在過去6個月，香港交易所已先後推出多項安排，包括引入衍生產品提供假期交易，提升個股股票期權及期貨市場的持倉限額制度；以及進行優化滬深港通交易日曆安排的準備工作。香港交易所期待繼續與所有持份者攜手推動香港市場發展。