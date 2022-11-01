投資推廣署夥10x1000培育香港金融科技人才

人才成為本港重要議題，投資推廣署與科技公司螞蟻集團旗下全球金融科技人才培訓平台「10x1000」合作，以培育本港金融科技人才。截至上周，已有160名來自香港數碼生態圈的專業人士，通過此合作加入或完成培訓計劃。螞蟻集團高級總監兼10X1000項目負責人Jason Pau表示，在港的培訓課程會加入香港元素，以貼近市場需要，本地人才在數碼世代中具有龐大的發展潛力，認為人力資源是香港的競爭優勢。

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟指出，企業選擇會否在一地方開展業務，除了審視當地是否具充夠的市場體量、資金外，還會考慮人手問題，特別是中層管理層。

梁氏提到，儘管金融科技行業沒有標準及統一答案，本港大學畢業生具備「硬技術」及高知識水平，但市場缺乏同時擁有科技、金融、國際視野的人才，相信今次合作對香港的金融科技生態圈非常有價值，並能令更多企業有信心在港開展業務，再吸引人才來港。

「10x1000」是螞蟻集團與世界銀行集團成員國際金融公司(IFC)在2018年聯合發起的慈善倡議，在未來十年內，每年培訓至少1,000名新興人才和技術型領導者。Pau指出，當中着重培訓學員金融科技的思維、知識及國際視野，並會按開展課程的地方，加入在地化的元素，以更近貼市場需要。計劃至今已培訓逾5,000人，去年認證了1,067名學員，來自66個國家和地區，相信有助培育當地企業家和專業人士，並推動數碼經濟增長。另外，目標未來5年培訓的學員中，有30%為女性。