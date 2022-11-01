業界指調整現貨市場交易費結構能簡化收費

他指出，在新機制下，單一交易的總交易額若超過76,924元會變相加價，而交易總額少於這個數字則為減價，所以實際要視乎交易哪隻股票及數目。

港交所指，作完善後，現貨市場的交易費結構將會更簡單和容易預計。以2014至2021年交易數據計算，按百分比計的交易系統使用費及交易費的實質交易費率，將由大約0.00576%的歷史平均水平，降至0.00565%。另外，為使交易所參與者熟悉新的交易費架構，交易所將會於今年12月安排推出前實習環節，詳情將稍後公布。

假設投資者單宗交易總額為10萬元，現時所繳付的從價交易費為5元。在新收費機制下，從價交易費為5.65元，扣除將會取消的0.5元定額交易系統使用費，即實際多繳0.15元。若以5萬元交易計，現時所繳付的從價交易費為2.5元。在新收費機制下，從價交易費為2.83元，扣除將會取消的0.5元定額交易系統使用費，即實際少付0.17元。

不過，新股市場則會直接受影響。由於現時認購新股，並不須要繳付交易系統使用費，但須須支付經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及交易費。換言之交易費上調，投資者申購新股時的成本亦會增加。假設認購2,000股以5.23元發行的新股股份，現時涉及的交易費用合計105.42元。費率調整後，將輕微增至105.48元。