樓市淡靜9名代理爭一單　元朗移民盤啃辣稅唔夠2年輸103萬

樓市死氣沉沉，蝕讓成交一單接一單，個別代理行生意亦大減。元朗世宙有業主移民急讓，以638萬元蝕錢出貨，並啃辣稅傷上加傷，持貨一年多共輸約103.8萬元。同時，10月代理「爭食指數」惡化，平均約9.4人爭一單，有大型代理行上月佣金收益更跌至約8個月的低位。

中原王勤學表示，上述蝕賣單位為項目的2座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，業主趕移民，以650萬元低市價放售，最後多減12萬元沽出，成交呎價約14,803元。原業主去年2月才以678萬元入市，單計帳面已損失約40萬元，另要支付樓價一成即約63.8萬元的額外印花稅。

皓畋6年慘蝕223萬

同區采葉庭也有損手買賣，利嘉閣鄭栢透露，項目10座中高層H室兩房戶，實用面積約460方呎，日前以600萬元易手，呎價約13,043元，較2018年買入價約658萬元，貶值約58萬元或約8.8%。

跌價趨勢蔓延至全港各類物業，市區豪宅亦連錄同類成交。市場消息指出，何文田皓畋6座低層D室，實用面積約555方呎，成交價985萬元，呎價17,748元。原業主於2016年9月以約1,208萬元入市，是次轉售帳面虧損多達223萬元，蝕幅約18.5%。

此外，消息指，同區ONE HOMANTIN第6座低層E室兩房戶，實用面積約484方呎，以約878萬元轉售，呎價約18,140元，較2016年12月買入價約914萬元，貶值約36萬元。

君傲灣呎價兩年低

市場低價個案亦不停湧現。中原黃仕斌稱，將軍澳君傲灣2座高層B室，實用面積約651方呎，以865萬元易手，呎價僅約13,287元。資料顯示，是次成交呎價創屋苑逾兩年低位。

事實上，樓市氣氛轉弱，地產代理人數持續流失，據地產代理監管局最新數據，截至10月底持牌代理人數錄41,489人，按月再少105人，連續兩個月下挫。對比今年2月錄得的42,408人歷史高位，已相差達919人。

雖然代理人數減少，但市場成交量跌得更快，導致代理搵食愈趨艱難。中原指出，上月整體樓宇買賣登記錄4,433宗，較9月下跌約8.3%，為7個月低位，以此計算「爭食指數」，每宗成交要由超過9個人攤分，為7個月最嚴峻。

撤辣無望生意受挫

市況滑落，政府仍無意推出撤辣措施，代理生意進一步受挫。其中，中原地產住宅部10月佣金錄約1.6億元，按月下挫約13.5%，創今年2月後新低，並屬6年來單月次低水平。