屯門瓏門三房售1023萬　3年多微賺離場

樓市失勢，近年高價入市的業主，現時沽貨即使帳面力保不失，也要輸使費離場。屯門瓏門套三房單位以1,023.8萬元售出，原業主持貨3年多辣招鬆綁轉售，帳面僅賺約23.8萬元，扣除使費明賺實蝕。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林忠煜表示，灣仔尚翹峰2座中層F室，實用面積約433方呎，兩房間隔，以898萬元易手，呎價約20,739元。原業主於2013年2月以808萬元買入單位，持貨9年帳面獲利90萬元，升值約11%。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座高層A室，實用面積約614方呎，三房連套房間隔，眺望郵輪碼頭全海景，7月放盤叫價1,180萬元，累減225萬元，以955萬元成交，呎價約15,554元。原業主於2016年10月以868萬元購入單位，持貨6年帳面獲利87萬元，單位升值約10%。

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九龍區

●中原吳家俊表示，長沙灣曉悅低層D室，實用面積約193方呎，開放式間隔，今年9月開價352萬元放售，議價後以328萬元易手，呎價約16,995元，新買家為外區上車客。原業主於2014年11月以289萬元一手入市物業，帳面獲利39萬元，8年升值約13%。

●美聯黃育強稱，長沙灣昇悅居3座高層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，獲區內客以748萬元承接，呎價約16,261元。原業主於2004年1月以176萬元入市，是次轉手帳面大幅獲利572萬元，升值逾3.2倍。

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新界區

●中原曾展鵬表示，沙田及大圍區10月錄約112宗二手成交，與9月份相若，其中沙田全輝中心10月共錄約2宗成交，屋苑A座低層6室，實用面積約312方呎，兩房間隔，7月放盤叫價約430萬元，議價後以368萬元易手，呎價約11,795元。原業主於2007年以91萬元入市上址，持貨15年帳面獲利277萬元，升值約3倍。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區10月共錄約73宗成交，對比9月約60宗增加兩成多，其中迎海系列錄5宗成交，屋苑2期迎海‧星灣18座中層C室銀主盤，實用面積約479方呎，一房間隔，開價約660萬元，以約671.8萬元易手，呎價約14,025元。原業主於2014年以581萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約90.8萬元，單位升值約15.6%。

●美聯蔡潔雯表示，大埔白石角朗濤6B座中高層D室，實用面積約566方呎，兩房間隔，減價32萬元，以818萬元成交，呎價約14,452元。原業主於2019年8月以766.8萬元購入，持貨逾3年帳面獲利51.2萬元，升值約6.7%。

●世紀21奇豐陳偉康指出，上水欣翠花園1座中層F室，實用面積約608方呎，三房間隔，放盤一星期，以648萬元連地庫車位成交，呎價約10,658元。

●中原區國健表示，上水居屋彩蒲苑D座中層15室，實用面積約438方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約438萬元，議價後以415萬元獲承接，呎價約9,475元。原業主於1985年以17.7萬元購入單位，當時單位未補地價。

●美聯羅立恒指出，屯門瓏門5座高層A室，實用面積約645方呎，開價1,088萬元，終減至1,023.8萬元售出，呎價約15,873元。原業主於2019年8月以約1,000萬元入市，持貨3年多辣招鬆綁轉售，帳面僅賺約23.8萬元或約2.4%，扣除使費料蝕讓離場。

●中原曾慧敬表示，屯門區10月份錄約90宗二手成交，較9月約110宗減少近20%，區內卓爾居1座高層B室成交，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價698萬元，累減25萬元，以673萬元易手，呎價約13,170元，減幅約3.6%。原業主於2014年9月以385萬元購入單位，持貨8年帳面獲利288萬元或約75%。

●美聯梁浩文表示，屯門居屋龍門居2座中層E室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市價開價460萬元，減價22萬元，以438萬元成交，呎價約7,399元。原業主於1997年以103.3萬元購入單位，持貨逾25年帳面獲利334.7萬元，升值約3.2倍。

●美聯劉成業稱，元朗朗城匯1座中層D室，實用面積約495方呎，兩房間隔，業主睇淡後市，決定減磅套現，以845萬沽出單位，呎價約17,071元。原業主2019年以841.5萬元購入單位，持貨逾3年帳面僅獲利3.5萬元，扣除稅項及雜費料虧蝕約30萬元。

●利嘉閣黃嘉仁指出，將軍澳天晉II第1A座高層A室，實用面積約551方呎，兩房間隔，早前叫價約1,020萬元，累減約120萬元，以900萬元易手，呎價約16,334元。原業主在2013年以約605.26萬元一手購入單位，持貨約9年帳面賺約294.74萬元。

●美聯陳國浩表示，將軍澳城中駅9座高層C室，實用面積約731方呎，三房連套房間隔，原叫價1,150萬元，早前下調至1,060萬元，業主睇淡後市，最終累減115萬元或一成，以1,035萬元成交，呎價約14,159元。原業主於2017年5月以963.8萬元購入單位，持貨超過5年帳面獲利71.2萬元，單位升值約7%。

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