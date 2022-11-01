西方擬擺脫中國稀土屬「發夢」？澳洲高官為何這樣說...

中國是全球最大稀土生產國，為反擊美國的晶片圍堵，據報中國擬限制稀土、加工稀土礦出口。倘若全球稀土供需失衡，將一石激起千層浪！澳洲資源部長Madeleine King近日坦言，西方國家想結束對中國稀土和礦物的依賴是「發夢」，可見稀土的影響並不下於晶片與石油。

中國主導供應鏈難替代

外媒引述研究英國商業諮詢公司Control Risks創辦人Dane Chamorro指出，由於中國主導了整條稀土供應鏈，不容易找到替代品，所以，禁稀土、加工稀土礦出口是最有攻擊力的「王牌」，若中國出此一招，勢將打擊美國的電動車、電動車電池及再生能源系統生產。

另澳洲資源部長Madeleine King向外媒表示，西方國家想「很快結束對中國稀土和關鍵礦物的依賴」是在做白日夢，但不會影響美國與澳洲的努力，加強投資這些礦物資源，以打破中國長期壟斷稀土供應鏈的局面。他又強調，作為全球第六大稀土生產國，澳洲政府目標是充分利用自身蘊藏的資源，務求提供中國以外的替代資源。

據悉，澳洲大部分的稀土礦仍未開發，只有兩個礦場放入運作。外界就估計，澳洲政府需要5至10年時間，透過勘探尋求更多礦藏。

至於長期依賴資源進口的日本，當地政府公布將在國內小笠原群島南鳥島附近的6,000米海底挖掘稀土，圖以此替代中國的供應鏈。