道指升222點　Uber股價飆15%

市場仍在憧憬聯儲局減慢收水步伐，美股早段向好，道指升222點，高見32,955點；標指升140點，報11,129點；以科技股為主的納指升37點，報3,909點。港股夜期報15,482點，升26點，高水27點。

差過預期的製造業數據，進一步支持美國加息周期即將結束的觀點。投行摩根大通認為，聯儲局在本周加息0.75厘後，12月再加息0.5厘，並在明年首季加息0.25厘後暫停。該行坦言︰「如果我們預測是正確的，40年來最同步和激進的全球加息周期將在明年初結束。」

對加息周期見頂的憧憬帶動了近期美股反彈。不過，一直主張聯儲局加息過慢的安聯首席經濟顧問埃利安表示，經濟「軟着陸」的可能微乎其微，近期股市反彈基本因素的支持。

企業消息方面，網約車應用程式(App)Uber公布截9月底止一季業績，期內收入按年大增72.19%至83.43億美元，按固定匯率計增幅更達到81%；股東應佔虧損12.06億美元，按年大幅收窄50.24%。季內經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為5.16億美元，按年大增63倍。

經營數據方面，上季每月平台活躍用戶為1.09億，按年增長14%；整體訂單金額為231.13億美元，按年增長26%。Uber股價早段曾升15.05%，報30.58美元。

藥廠輝瑞公布截至10月2日止一季業績，期內收入按年按年跌5.81%至226.38億美元；純利按年升5.67%至86.08億美元。該企指引全年收入介乎9,950至1,020億美元，即以中位數計按年增長31%，較此前高了1.5個百分點。輝瑞股價升2.8%。