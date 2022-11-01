新盤UPDATES：一手旺場　九龍多盤齊發

九龍區醞釀爆發新盤戰，多盤部署月內齊推。另一方面，元朗錦田北新盤次輪銷情依然熾熱，即日沽出41伙，連同首輪銷售計，短短6日之內累沽102伙，佔全盤164伙逾六成。

●紅磡必嘉坊·迎匯上載樓書 最細特色戶192方呎起

據樓書所見，必嘉坊‧迎匯為一座樓高26層的住宅大樓。標準樓層有13伙，設3部升降機。面積最細的特色戶為5樓L室，實用面積192方呎，連21方呎平台，開放式間隔。項目預計關鍵日期為2024年12月31日。

●元朗PARK YOHO Bologna次輪即日沽出41伙

該盤售樓處位於環球貿易廣場，不少準買家由下午約6時起陸續到達，排隊入場，進行即場抽籤，氣氛不俗。項目昨日已經截票，最終接獲1,824張入票，按是日以價單形式發售的42伙計，超額認購約42倍。

●土瓜灣炮仗街命名為明雋

她表示，項目距離港鐵土瓜灣站僅約3分鐘步程，定價將參考紅磡區項目及啟德的細單位。項目2個示範單位設於尖沙咀漆咸道南鐵路大廈。該盤樓花期不足1年，會於明年9月交樓。

●長沙灣連方I預告周內公布價單

九龍區醞釀新一輪新盤混戰，萬科香港發展的長沙灣連方I，全速部署推售。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，預計本周內會對傳媒開放示範單位及公布首張價單，惟仍需視乎颱風走勢而決定日期。

周續指，若然本周順利開放示範單位及公布價單，將會隨即收票，最快本月上半月開售，首批將推出不少於50伙，並以開放式戶為主。至於示範單位將設兩款開放式戶型。

另外，項目所有標準樓層都設有法國品牌的蒸焗爐、電磁爐及洗衣乾衣機等家電。他亦特別提及，開放式單位罕有引入枱面式抽油煙機。

●石硤尾緹外四房逾2.58億沽創九龍分層戶新高

上述為第2座6樓A室，實用面積4,451方呎，連159方呎露台及39方呎平台，設有四間套房，另提供工人工作間，成交呎價約58,000元。據項目成交紀錄冊，該單位買家享有提早佔用優惠，亦在向賣方支付不少於樓價之20%，須每年支付租金、管理費等條件下，以提先入住。

發展商表示，該盤及毗鄰同系的緹山，兩個低密度豪宅項目於今年共錄得11宗成交，總成交金額已逾20億元。

●沙田九肚的富豪．山峯四房5,342.7萬元招標賣出

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，該盤為集團近年豪宅力作之一，迄今累計套現逾40億元。縱使受外圍不明朗因素影響，一眾有實力的買家對豪宅市場前景仍充滿信心，若果檢疫措施能作進一步放寬，相信有利刺激交投。

●旺角雋薈再錄終止交易

市況積弱，動搖部分新盤買家的入市信心，終止交易的個案顯著增加。由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，於一周之內連錄3宗終止交易，涉及的總成交金額達1,388.7萬元。其中，最新的個案為12樓B室，實用面積168方呎，開放式間隔，原本於上月25日以410.7萬元沽出，呎價約24,446元。不過，據成交紀錄冊顯示，該宗交易最新已列為簽訂臨時買賣合約後未有進展。