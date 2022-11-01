新盤UPDATES：一手旺場 九龍多盤齊發
2022年11月01日 21:32
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九龍區醞釀爆發新盤戰，多盤部署月內齊推。另一方面，元朗錦田北新盤次輪銷情依然熾熱，即日沽出41伙，連同首輪銷售計，短短6日之內累沽102伙，佔全盤164伙逾六成。
●紅磡必嘉坊·迎匯上載樓書 最細特色戶192方呎起
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊·迎匯，周二(1日)首度披露戶型分布。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，該盤剛剛已經上載樓書，有機會本周開價及隨即開放示範單位，最快下周開售。該盤提供280伙，單位實用面積由192至514方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔，並以一房戶為主，佔整體逾六成。
據樓書所見，必嘉坊‧迎匯為一座樓高26層的住宅大樓。標準樓層有13伙，設3部升降機。面積最細的特色戶為5樓L室，實用面積192方呎，連21方呎平台，開放式間隔。項目預計關鍵日期為2024年12月31日。
●元朗PARK YOHO Bologna次輪即日沽出41伙
近日新盤市場氣氛升溫，新鴻基地產(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周二(1日)下午展開次輪銷售，分別以價單形式及招標形式發售42伙及4伙。據市場消息指，截至晚上約8時，項目已沽出41伙，佔是日發售價單單位約98%，尚餘最後一伙三房單位待售。
該盤售樓處位於環球貿易廣場，不少準買家由下午約6時起陸續到達，排隊入場，進行即場抽籤，氣氛不俗。項目昨日已經截票，最終接獲1,824張入票，按是日以價單形式發售的42伙計，超額認購約42倍。
●土瓜灣炮仗街命名為明雋
佳明集團控股(01271)旗下土瓜灣炮仗街重建項目周二(1日)正式命名為明雋(THE GRANDS)，部署於11月底上載樓書，12月初開售。佳明集團營業及市務總監顏景鳳稱，項目為1座樓高25層住宅大樓，提供76伙，單位實用面積由207至262方呎，戶型全屬開放式及一房間隔，部分屬連平台及連天台特色戶，特色戶有機會招標發售，預計中高層單位有海景。
她表示，項目距離港鐵土瓜灣站僅約3分鐘步程，定價將參考紅磡區項目及啟德的細單位。項目2個示範單位設於尖沙咀漆咸道南鐵路大廈。該盤樓花期不足1年，會於明年9月交樓。
●長沙灣連方I預告周內公布價單
九龍區醞釀新一輪新盤混戰，萬科香港發展的長沙灣連方I，全速部署推售。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，預計本周內會對傳媒開放示範單位及公布首張價單，惟仍需視乎颱風走勢而決定日期。
周續指，若然本周順利開放示範單位及公布價單，將會隨即收票，最快本月上半月開售，首批將推出不少於50伙，並以開放式戶為主。至於示範單位將設兩款開放式戶型。
另外，項目所有標準樓層都設有法國品牌的蒸焗爐、電磁爐及洗衣乾衣機等家電。他亦特別提及，開放式單位罕有引入枱面式抽油煙機。
●石硤尾緹外四房逾2.58億沽創九龍分層戶新高
豪宅新盤市場錄高價成交，嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周二(1日)透過招標沽一伙四房大單位，成交價逾2.58億元，創今年九龍區分層戶新高。
上述為第2座6樓A室，實用面積4,451方呎，連159方呎露台及39方呎平台，設有四間套房，另提供工人工作間，成交呎價約58,000元。據項目成交紀錄冊，該單位買家享有提早佔用優惠，亦在向賣方支付不少於樓價之20%，須每年支付租金、管理費等條件下，以提先入住。
發展商表示，該盤及毗鄰同系的緹山，兩個低密度豪宅項目於今年共錄得11宗成交，總成交金額已逾20億元。
●沙田九肚的富豪．山峯四房5,342.7萬元招標賣出
踏入11月，豪宅新盤市場頻錄大額交易。百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，周二(1日)透過招標沽出第3座10樓A室，實用面積2,033方呎，屬四房四套間隔，連同一個車位以5,342.7萬元成交，呎價約26,280元。發展商表示，該宗交易成交期為720日，買家可獲贈尊貴的「富豪薈」會籍，以享用富豪酒店集團提供的尊享禮遇。
百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，該盤為集團近年豪宅力作之一，迄今累計套現逾40億元。縱使受外圍不明朗因素影響，一眾有實力的買家對豪宅市場前景仍充滿信心，若果檢疫措施能作進一步放寬，相信有利刺激交投。
●旺角雋薈再錄終止交易
市況積弱，動搖部分新盤買家的入市信心，終止交易的個案顯著增加。由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，於一周之內連錄3宗終止交易，涉及的總成交金額達1,388.7萬元。其中，最新的個案為12樓B室，實用面積168方呎，開放式間隔，原本於上月25日以410.7萬元沽出，呎價約24,446元。不過，據成交紀錄冊顯示，該宗交易最新已列為簽訂臨時買賣合約後未有進展。