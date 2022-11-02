花旗Selva：重視香港發展　亞洲AUM望再增千五億美元

駐紐約的花旗集團個人銀行及財富管理行政總裁Anand Selva來港出席Citi Global Wealth Center(環球財富中心)開幕禮，並代替因確診未能成行的行政總裁(CEO)范潔恩在金融峰會上就可持續金融進行討論。花旗視香港及新加坡為亞洲業務的重心，他表示，新加坡為開往東南亞國家的門戶，而香港則坐擁內地的優勢，兩者同樣重要。

花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀笑稱，留意到亞洲消費復甦跡象，是因為該行的信用卡簽帳於第3季按年大幅反彈25%。去年亞洲花旗環球財富增近1.4萬名新客戶，而截至去年底，其亞洲資產管理規模(AUM)接近2,000億美元，目標是於2025年再增加超過1,500億美元。

截至9月底，香港Citigold及私人客戶按年增長14%，而第三季度新資金更淨增加一倍以上。伍燕儀表示，選址香港作為花旗首家Global Wealth Center，顯示該行十分重視香港及區內市場，並投放更多資源以促進客戶財富增長。尤其是跨境理財通開通兩年，伍燕儀期望日後中港全通關之後，為相關業務提供增長動力。

Citi Global Wealth是集團去年整合了個人及私人銀行業務的綜合平台，旨為服務橫跨整個財富光譜內富裕客戶以至超高淨值資產人士，適用於管理資產達800萬港元或以上的客戶。