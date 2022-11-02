東方日報B1：恒指彈八百　經濟仍受壓

網上流傳中央將成立專家小組，率領多個部委評估怎樣「有條件」去「放寬」防疫政策，刺激恒生指數一洗10月創14年最差單月表現的頹風，於11月首個交易日急彈接近800點。鑑於嚴苛「動態清零」令外資近期對中國資產心灰意冷，港股如此反彈，足見資金渴望中港經濟復常之心多麼殷切。

上述消息昨日上午已經出現。恒指昨日高開172點後，早段漲幅曾擴大到約600點，即使11時開始出現回吐，下午好友進一步反攻，漲幅一度達到945點，高見15,632點，收市報15,455點，漲768點或5.23%，受制於10天移動平均線。國企指數收報5,209點，漲271點或5.48%。

港股總成交額按日升逾17%，逾1,539億元，港股通錄得「北水」淨流入增至74.37億元，惟主板沽空金額未有回落，按日增近2%至254.14億元。

安安投資管理首席執行官馮時煖認為，港股經歷上月急瀉後有點「超賣」，況且北京準備舉行馬拉松，內地總要讓經濟加速，防疫政策微調鬆綁也很合理，這種情緒短期內有望支撐港股。

不過，他提醒，大市昨日反彈力度頗大，預計16,000點已現阻力，既不建議「坐艇」的投資者現在「棄械投降」沽貨，也不建議無貨的投資者趕緊入場高追，因為後市還要看宏觀經濟復甦力度實際如何，內地外貿和投資未必很快顯著復原，而且就算美國聯儲局本周稍後放風減慢加息步伐，潛在利好更多只是心理上，港股仍難見可持續的升勢，本季餘下時間恐持續牛皮。

不管如何，中資股的反彈掩蓋不了本港經濟「弱過藥煲」，高盛、花旗和大華銀行把本港今年經濟倒退幅度預測，大幅調高到分別3.2%、2.6%及3%。花旗坦言，資本外流、樓價加速下跌，以及對內地經濟增長與通關前景的悲觀情緒，抹殺本港進一步放寬防疫限制的效用，預期本港經濟未來幾季恐持續艱難，復甦「遙不可見」。

香港金融管理局總裁余偉文接受外媒訪問時承認，通關可以吸引遊客訪港並提振消費，可惜全球經濟正在轉弱，惟政府發放消費券谷內需、透過融資扶持中小企的措施令本港經濟處於正軌，又認為就算樓價調整，加息對按揭的影響仍然可控。

他又強調，聯繫匯率制度在宏觀經濟前景不確定期間提供必要的匯率穩定，以香港作為一個細小的開放型經濟體，這十分重要。