內房危機未解　旭輝暫停支付境外債本息　復牌急挫

無法與債權人達成還款協議

早前聲稱還在「與債權人積極溝通對話」的旭輝周二坦言，尚未與10月到期債務的債權人達成協議，故公司遺憾地終止與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論；又謂9月起市場進一步惡化，公司現金流惡化程度超出預期，集團部分融資因評級下調觸發提前兌付條款，境外兌付壓力短期劇增。10月集團境內外均無新增重大融資，且向境外匯款也遇到延誤。

目前旭輝境外債務總額約68.5億美元，暫停支付的款項達到約4.14億美元。集團稱，即使竭盡全力，仍可能持續受壓，無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金，但集團仍保持正常商業營運，將全力保交付、保經營及維護境內融資，正積極探索處置境外資產機會，與潛在買家進行初步討論，另已聘海通國際證券擔任財物顧問及年利達律師事務所任法律顧問。

恒大地產境內債擬再延付息

內房明年到期債務達2.2萬億

於上海掛牌、有國資背景的綠地控股則披露，擬對旗下9筆美元債展期發起同意徵求，其中明年6月到期6.65厘美元債展期一年，其餘債券均展期兩年，展期期間票息不變。

開發商相繼債務「爆煲」，外媒統計，直到明年底行業有至少2,920億美元(約2.29萬億港元)的境內外債務到期，當中今年到期的還有多達537億美元。另中指研究院統計數據顯示，首10月全國100個熱點城市賣地金額約2.59億元，按年跌31%。

周二有指內地交易商協會、房地產業協會聯合中債增進公司召集多家民營房企開座談會，介紹中債增進公司增信支持民營房企發債融資工作的相關進展。