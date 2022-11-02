內房危機未解 旭輝暫停支付境外債本息 復牌急挫
2022年11月02日 01:17
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（Getty Images圖片）
內地房地產行業的生態環境仍然嚴峻，就連有「示範民企」之稱的開發商旭輝控股(00884)自曝無法與債權人達成延遲還款方案，為「確保公平對待所有境外債權人」，經諮詢法律意見，目前已暫停支付境外融資安排項下所有應付的本金和利息，涉逾4億美元，並尋求境外債務的全面解決方案。上周四停牌的旭輝周二(11月1日)復牌，股價曾急挫27.88%至0.375元的歷史新低；收市仍瀉25%，報0.39元；其債務證券則繼續停牌。收市後，旭輝宣布獲控股股東周二在場內增持100萬股，涉40.2萬元。
無法與債權人達成還款協議
早前聲稱還在「與債權人積極溝通對話」的旭輝周二坦言，尚未與10月到期債務的債權人達成協議，故公司遺憾地終止與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論；又謂9月起市場進一步惡化，公司現金流惡化程度超出預期，集團部分融資因評級下調觸發提前兌付條款，境外兌付壓力短期劇增。10月集團境內外均無新增重大融資，且向境外匯款也遇到延誤。
目前旭輝境外債務總額約68.5億美元，暫停支付的款項達到約4.14億美元。集團稱，即使竭盡全力，仍可能持續受壓，無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金，但集團仍保持正常商業營運，將全力保交付、保經營及維護境內融資，正積極探索處置境外資產機會，與潛在買家進行初步討論，另已聘海通國際證券擔任財物顧問及年利達律師事務所任法律顧問。
恒大地產境內債擬再延付息
此外，躋身違約大軍的上坤地產(06900)周二披露未獲債權人同意就其明年到期之12.25厘優先票據豁免或延長契約所規定的強制贖回義務，導致產生違約事件。此外，龍湖集團(00960)發出提前償還2023年到期之部分銀團貸款34.5億元的不可撤銷通知。
另外，中國恒大(03333)旗下恒大地產將在本周就一筆2019年發行規模約150億元(人民幣‧下同)的境內債召開持有人會議，擬把支付利息時間再押後半年至明年5月6日，早前該境內債券原定付息時間已由5月延至11月6日。
內房明年到期債務達2.2萬億
於上海掛牌、有國資背景的綠地控股則披露，擬對旗下9筆美元債展期發起同意徵求，其中明年6月到期6.65厘美元債展期一年，其餘債券均展期兩年，展期期間票息不變。
開發商相繼債務「爆煲」，外媒統計，直到明年底行業有至少2,920億美元(約2.29萬億港元)的境內外債務到期，當中今年到期的還有多達537億美元。另中指研究院統計數據顯示，首10月全國100個熱點城市賣地金額約2.59億元，按年跌31%。
周二有指內地交易商協會、房地產業協會聯合中債增進公司召集多家民營房企開座談會，介紹中債增進公司增信支持民營房企發債融資工作的相關進展。