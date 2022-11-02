「蔚小理」交付量表現參差 呢一間最出色...

另邊廂，全球最大車企日本豐田汽車亦公布截至9月底止的第二季業績，表現差過市場預期。期內純利按年跌30.7%至4342.6億日圓；營業收入亦跌24.95%至5,627億日圓，主要受零部件和材料成本飆升，抵銷日圓暴跌帶挈海外收入反彈。

集團又提及，受晶片短缺影響，下調汽車產量目標，由970萬輛減至920萬輛，惟同時維持至明年3月底的全年純利在2.4萬億日圓。

●印度傳查上汽子企違規

至於內地9月汽車商品進出口總額按月由升轉跌。據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，今年9月汽車商品進出口總額為219.4億美元，按月跌3.2%，按年升14.6%。其中，出口金額146.8億美元，按月下降3.7%，按年增長37.2%；進口金額則按月按年分別跌2.7%及14.2%，至72.6億美元。

另外媒引述消息指，印度展開調查上汽集團在印度的附屬公司MG Motor India Private Ltd涉財務違規事宜，並已要求該公司就相關事項作出說明。