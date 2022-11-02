高通脹油金最保值？沙特阿美季賺3260億

俄烏戰爭、環球通脹潮之下，黃金及石油皆成為「保值」之選。世界黃金協會的數據顯示，第三季度全球黃金需求按年大增，原因是各國央行正在大手「吸金」，單季買入量創紀錄新高。同一時間，誘發通脹的能源危機亦令一眾石油巨企發大財，沙特阿拉伯國營石油公司、全球最大的能源業巨頭沙特阿美，上季度純利按年大增43.08%，至416.86億美元(約3,260億港元)。

世界黃金協會發表的報告指出，不計場外交易，上季度全球黃金需求達到1,181噸；年初迄今累計需求增長18%，重回疫情前水平。雖然季內投資需求按年下跌47%至124噸，但各國央行繼續大舉買貨，淨買入量達到399.3噸，按年大增3.4倍，是連續8個季度淨買入。年初至今累計淨買入量達673噸，甚至高過1967年以來所有全年淨買入紀錄。

報告顯示，土耳其為上季度最大的中央銀行黃金買家，其黃金儲備按季提升31噸，達到489噸；年初至今則累計增加95噸的黃金儲備。烏茲別克則為第二大買家，上季「吸金」26噸。

黃金珠寶需求上季度按年增長10%，達到523噸，主要受印度需求按年增長17%所帶動。而受累於全球經濟下滑對電子產的打擊，技術相關的黃金需求按年下跌8%。整體而言，黃金總供應量按年略為增加1%至1,215噸。金價周二曾報每安士1,650.97美元，升逾1%。

賺取巨額利潤的沙特阿美，擬派發總計188億美元的股息，與前一季相同，總金額依然是全球上市公司中最高。該企表示，長遠仍看好未來10年石油需求會繼續增長，因為全球需要更便宜、更穩定及更持久的能源供應。

另一能源巨企英國石油(BP)亦公布了上季度業績，期內經調整利潤按年升1.45倍至81.5億美元；列帳虧損則為21.63億美元，主要反映遠期天然氣價格變化的會計減值調整。

BP行政總裁Bernard Looney表示，集團正向世界提供所需的石油與燃氣，並同時加速投資能源轉型。不過，該企上季資本開支為31.94億美元，按年升幅只得12.54%，投資步伐似乎未算激進。相比之下，其賺取的利潤更多用於減低公司的債務及回報股東。BP宣布了25億美元的新回購計劃，意味年內回購股票的額度達到85億美元。同時，其債務水平已降至220億美元，較去年同期大幅減少了近百億美元。

國際油價周二做好，紐約期油及布蘭特期油均升逾1%。能源巨企賺得盆滿砵滿，惹來美國總統拜登的抨擊。就在國會中期選舉臨近之際，他公開批評美國的石油公司「發戰爭財」，並提出徵收能源暴利稅的可能，又謂油企把利潤花在股票回購及股息上，卻沒有投資改善生產，只看重股東利益而忽視消費者利益。事實上，能源供應短缺和價格高企之下，今冬全球多地或面臨「電荒」，威脅民生及生產。日本政府就要求民眾下月至明年3月底節約用電，英國電企早前亦發預警，今冬可能須要實施計劃性停電。