澳門首10月賭收按年減半　日均收入僅疫前15%

雖然10月有十一長假期的「加持」，但澳門博彩收入仍然差強人意。根據澳門博彩監察協調局數據，10月賭收為38.99億澳門元(下同)，按月雖然升31.6%，但較去年同期仍跌10.7%，表現亦遜於市場預期的40億至46億元。今年首10個月，累計賭收357.18億元，按年減少50.5%。

投資銀行摩根大通表示，10月賭收平均每日為1.26億元，即只能回復至2019年未有疫情前的15%，在目前的經營環境下，不算意外。雖然賭收不濟，但香港上市的6隻澳門博彩企業股卻連升兩日，周二(11月1日)隨着大市顯著彈升，升幅平均逾一成，重越10天移動平均線，主要是受憧憬兩地啟動通關籌備工作的消息刺激。

至於澳博的經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)在第三季虧損9.68億元，該行認為大致符合預期。不過，由於該企接管了10間衞星賭場的營運，短期對營運支出和EBITDA都構成壓力。該行將澳博目標價由3元下調至2.9元，投資評級維持「持有」。

雖然內地遊澳門的網上簽注，以及赴澳門旅行團俱於11月內回復，但由於非傳統旺季，加上不幸地遇上內地和澳門的新冠肺炎疫情升溫，確診個案上升，又受颱風吹襲等連串負面因素打擊，預料月內賭收按月將顯著減少。