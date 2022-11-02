陳樂怡：港股尚未擺脫利淡因素

市傳內地正在研究疫後重啟，計劃明年春季開關，港股10月累跌近15%後，11月開局即借勢急劇反彈。然而，內地二十大會議肯定「動態清零」防疫政策成果，故短期防疫路線料不會有重大改變，開關時間表難料，投資者宜觀望局勢發展。

另外，美國聯儲轉「鴿」風向再變，市傳更高利率將會維持更長時間，帶領美債息上漲。預計聯儲局較大機會短期維持「鷹」派立場，加上11月美國中期大選，避險需求增加，美匯指數面臨反彈風險。港股基本面暫未見明顯好轉，尋底格局料持續。

歐洲通脹繼續升溫，10月消費物價指數(CPI)按年增長10.7%，再創歷史新高。第三季國內生產總值(GDP)按季增長僅0.2%，較第二季放緩0.6個百分點。儘管歐洲央行一如預期再度加息0.75厘，並表示會繼續加息，但開始更為着重加息對經濟帶來的影響。市場解讀歐央行或會縮減加息幅度，歐元區政經前景不明朗，歐元難擺弱勢。雖然日本央行再出手干預市場，但日本堅定鴿「派」立場不變，日圓貶值壓力持續，美匯料再有反彈風險。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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