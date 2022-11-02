富蘭克林鄧普頓：美元獨強勢掀金融動盪

對於資本市場，美元持續強勢將對跨境資金流動、資本成本和利潤再分配產生影響。儘管較強的相對增速和回報，促使美元匯價近年多次攀升，但也導致了相對估值的變化，尤其是當根據國際購買力進行調整時。

美股的交易市盈率倍數不僅高於歐元區或日本的股票，同時歐洲或日本投資者以其較弱勢的國內貨幣購買美股的成本變得更高。故此，認為美元強勢的結束可能與投資者對非美元資產重燃興趣的時間相同。美元強勢一般會導致全球貨幣政策收緊，也可能導致未來的經濟增長更為疲軟。

同時，由美國高通脹和聯儲局激進收緊貨幣政策導致的美元強勢，也將增加貨幣和其他資產類型的市場波幅。在此環境下，主流貨幣匯率波動更能增加風險溢價，導致資本成本更高，企業投資支出更低，也使得收益和估值更低，外國投資者也將面臨額外的貨幣對沖成本。最終，強美元一般會再分配企業利潤，尤其是對於資本化程度更高的股價指數。

舉例，標準普爾500指數約三分之一的企業利潤來自以其他貨幣計價的海外國家，當美元升值，美國跨國公司的歐元、日圓或人民幣收益折算為更少的美元，降低了美國企業的利潤。同時，歐洲、日本和其他國家卻相反，這些國家的跨國公司因美元而以歐元或日圓的當地貨幣報告更高的收益。

總括來說，美元在今年和過往年度顯著升值，背後的原因在短期內不太可能逆轉，投資者、政策制定者和普通市民將可能長期生活在美元強勢的環境下。鑑於美元強勢對貨幣政策的影響，強美元將可能對全球經濟帶來不對稱的影響，全球增長將在一定程度上放緩。與此同時，近期美元升值加快，擴大了貨幣和資本市場的波動。

同時，美元強勢使美國資產相對於外國資產的價格更高，並誘發跨境資本回流，並侵蝕美國公司相對外國公司的利潤，最終使資本再分配，進而促進美元下調。

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