鄭勤龍：宜趁港股反彈保利潤　向上阻力大

由卦象顯示，恒指走勢正處於《澤山咸》變《天山遯》之中，在易經，「山」是與「天」最接近的自然界物象，然而無論「山」再高，始終會有個極限，今「咸」卦和「遯」卦帶有山的元素，所以若將「山」的意象融入於股市的預測上，便可引伸為阻力重重。

承接上文預示港股短線難擺脫弱勢的《水雷屯》變《水火既濟》卦，恒指上周三(26日) 在15,096點開市，翌日指數在高見15,833點後出現回吐，本周一大市最低曾見14,597點，雖然昨日恒指大幅反彈了768點，收報15,455點，不過指數仍然未能企穩於眾移動平均線之上，可說是已應驗了代表着成長困難的「屯」卦和引申為大市的上升動力或仍不足的「既濟」卦卦象。

《說卦傳》曰：「山澤通氣」大意是指，若澤中沒有山作為承托，便無法蓄水，因此「山」和「澤」本來就是一體，而且更是不可分割的。由於在易經中，水性向下流，如今因山勢環抱有情，使水勢能蓄止成澤，若將「咸」卦的意象溶入於股市的預測上，便可理解為低位現支持之象，而「遯」卦則有明哲保身之意，所以假如投資者已有所斬獲，宜先行保住利潤為上策。

玄學金融家 鄭勤龍