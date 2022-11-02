道指跌79點　國際油價漲2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.36；港匯弱見7.8499；離岸人民幣(CNH)低見7.3096；美元兌日圓低至147.91；歐元見0.9879，英鎊報1.1493。金價靠穩，報1,648.3美元。油價有支持，布油企94.82美元，紐油處88.62美元。比特幣變動不大，報2.04萬美元。道指期貨跌14點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水81點。

●颱風襲港：股市今早料如常交易，掛8號風球後15分鐘停市。

●百勝中國第三季淨利潤2.06億美元，按年增長98%。

●美股在11月首個交易日先高後低，道指早段一度逼近33,000點，最終倒跌79點或0.24%，收報32,653點；標指收報3,856點，跌15點或0.41%；納指收報10,890點，跌97點或0.89%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報15,291點，跌164點。騰訊收報223.09元，較港收市跌4.31元；滙控收報41.51，則升0.46元。

●原油期貨價格上升，紐約期油收報每桶88.37美元，升2.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶94.65美元，上升2%。

●市場關注美國聯儲局加息步伐，外圍金價上升，紐約期金收報每安士1,649.7美元，升0.6%。

●受礦業及零售股做好帶動，歐洲股市做好，其中英國富時100指數重上7,100點，收報7,186點，升91點或1.29%；德國DAX指數收報13,338點，升85點或0.64%；法國CAC指數收報6,328點，升61點或0.98%。

●美國10月ISM製造業PMI報50.2點，近兩年半來最低。

●歐央行：歐元區將持續加息，高通脹對經濟傷害大。

●港交所明年起取消交易系統使用費，從價費上調0.0065個百分點。

●澳門首10月賭收按年減半，日均收入僅疫前15%。

●樓市淡靜9名代理爭一單，元朗移民盤啃辣稅唔夠2年輸103萬。

●東方日報B1：恒指彈八百 經濟仍受壓

●【東方產評】財路不通何以興 港股樓膽戰心驚

●恒大子公司向盛京銀行質押擔保股權已遭執行。