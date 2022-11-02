梨泰院慘劇係印度神童「開口中」？今年有10個炸彈仲未爆...

近年人氣高企的預言家印度神童阿南德(Abhigya Anand)今年10月20日發表最新預言，指2022年最後兩個月尚有「12個炸彈未爆」。言猶在耳，一星期後即接連發生梨泰院人踩人，以及印度斷橋兩宗過百人死亡，轟動世界的嚴重意外。令人不安的是，假如兩宗意外又是印度神童「開口中」，是否暗示未來兩個月將會有10宗「大事」要發生？

阿南德在10月20日上傳的最新預言影片中指出，由於受到「火星與羅喉」、「木星土星合相」雙重影響，全球將受到強烈的負面能量衝擊，導致世界局勢發展處於不安穩狀態，強調在今年的最後兩個月，必須特別留意「12顆未爆彈」。

結果在個多星期後，南韓梨泰院發生人踩人意外，至今已錄得最少156人在意外中死亡。翌日印度西部古茶拉底省發生吊橋斷裂意外，橋上全部人掉進河中，至今已釀成超過141人死亡。

除了印度神童的驚世預言，下月二(8日)將出現被視為兇兆的「血月」月全食天文現象，過往亦曾伴隨出現大型災難及悲劇，聖經甚至將「血月」看作世界末日之兆，不禁令人惶恐。然而，阿南德未有把「血月」為自己的預言助攻，反而指「血月」是宇宙交替出現的天文現象，有萬物甦醒的意味，並不算是凶兆，為恐慌降溫。

雖然阿南德準繩度頗高，但也有失手的時間，上述的阿南德言論僅供參考，不宜盡信。