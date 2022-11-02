易綱：香港仍是重要國際金融中心　連接內地及全球

人民銀行行長易綱於「國際金融領袖投資峰會」上表示，香港現在及未來仍將是重要的國際金融中心，是連接內地和國際市場的重要橋樑。人行將全力支持香港的發展、建設和保持充滿活力的營商環境，進一步加強國際金融中心建設。

易綱指出，香港經濟和金融體系顯示了強大的韌性，與內地在金融市場聯通、「一帶一路」投融資、金融科技和綠色金融等領域擁有巨大合作潛力。

談到內地經濟，他認為儘管面臨一些挑戰和下行壓力，但總體延續恢復發展態勢，潛在增長率將保持在合理區間。另外，中國堅持實施穩健的貨幣政策，加大對實體經濟的支持力度，通過結構性貨幣政策工具，加大對普惠小微、鄉村振興、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持力度，還致力支持設備更新改造和基礎設施投資，第四季效果會有所顯現。

人民幣匯率方面，他指今年以來得益於中國經濟長期向好的基本面，以及近年來堅持實施常態化貨幣政策，人民幣兌一籃子貨幣相對穩定，兌美元有所貶值，但兌其他主要貨幣有所升值。未來將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，並指人民幣匯率將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定，人民幣幣值和購買力將保持穩定。

他提到，人行積極支持房地產行業健康發展，降低了個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付，支持剛性和改善性住房需求。近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善，隨着中國城鎮化進程不斷推進，相信房地產市場能保持平穩健康發展。