張智威：港股未脫險境　科網股未宜沾手

信誠證券聯席董事張智威表示，港股上日明顯反彈，但技術走勢而言，恒指仍處於下降通道，且後市不明朗因素仍多，雖然美股近日回升，對港股利好作用亦有限，暫未見到有其他利好因素帶動大市進一步反彈，恒指仍有機會反覆下試低位，建議投資者持盈保泰，保守為上。