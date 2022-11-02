張智威：港股未脫險境 科網股未宜沾手
2022年11月02日 10:56
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股上日明顯反彈，但技術走勢而言，恒指仍處於下降通道，且後市不明朗因素仍多，雖然美股近日回升，對港股利好作用亦有限，暫未見到有其他利好因素帶動大市進一步反彈，恒指仍有機會反覆下試低位，建議投資者持盈保泰，保守為上。
造車新勢力「蔚小理」包括蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)及理想汽車(02015)上月汽車銷售表現參差。張認為市況不就，加上新能源車板塊仍然偏弱，即使龍頭比亞迪股份(01211)亦遭股神巴菲特沽貨，且相關股份股價大幅波動，現價追入風險頗高，暫不宜沾手。
港交所(00388)周二(1日)收市後宣布優化現貨市場交易費結構。但張認為，港股交易收費有所調整，對收入作用有限，港交所走向仍要視乎整體大市成交及新股上市數量，尤其在今年市況偏弱下，港交所難寄厚望。
另外，有傳中信集團正組團，與騰訊(00700)大股東南非Naspers談判收購其持有的全部騰訊股份，惟Naspers集團荷蘭子公司Prosus回應指消息不實，騰訊周三(2日)股價逆市向下。張指出，科網股在熊市下，成為資金拋售對象，吸引力大減，騰訊有機會再下試200港元關，暫未宜沾手。