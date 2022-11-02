【高盛推介】騰訊急漲後回吐　投資者反手部署認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(1日)發力急升超過10%，重上220港元水平；今(2日早)回吐部分升幅，最新跌近1%，報225.2元。騰訊將在本月中旬公布業績，有券商料，其今年第三季毛利率將按季保持穩定在43%；期內國際財務報告準則純利達237億元人民幣，按年跌40%。該行維持對騰訊「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，昨日資金沽出認購證止賺，並有部分轉倉至牛證繼續部署好倉。淡倉於昨日見資金轉向流入，有約1,290萬元。今早即市則見資金平淡倉，並反手部署認購證。

觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入騰訊，並錄得約21.4億元資金淨買入，為昨日最多北水資金流入個股，並且為連續第41個交易日錄得淨買入。

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