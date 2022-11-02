【高盛推介】騰訊急漲後回吐 投資者反手部署認購證
2022年11月02日 11:13
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(1日)發力急升超過10%，重上220港元水平；今(2日早)回吐部分升幅，最新跌近1%，報225.2元。騰訊將在本月中旬公布業績，有券商料，其今年第三季毛利率將按季保持穩定在43%；期內國際財務報告準則純利達237億元人民幣，按年跌40%。該行維持對騰訊「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，昨日資金沽出認購證止賺，並有部分轉倉至牛證繼續部署好倉。淡倉於昨日見資金轉向流入，有約1,290萬元。今早即市則見資金平淡倉，並反手部署認購證。
觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入騰訊，並錄得約21.4億元資金淨買入，為昨日最多北水資金流入個股，並且為連續第41個交易日錄得淨買入。
投資者如看好，由於昨日騰訊大幅反彈，令部份貼價證的面値變高，因此投資者可從中挑選高槓桿、低面值的產品。認購證方面可留意屬行使價265元以下產品中，槓桿最高的騰訊購(27415)。價外選擇可留意騰訊購(26926)，為更低面值、更高槓桿，但風險亦較高，相對進取。牛證方面可留意騰訊牛(55464)，與現價有約25元收回距離。
騰訊購(27415)，行使價260.86元，2023年04月17日到期，實際槓桿5.4倍，行使價265元以下產品中，槓桿最高之一。
騰訊購(26926)，行使價300元，2023年04月25日到期，實際槓桿6.2倍，價外、低面值、高槓桿，適合短線部署。
騰訊牛(55464)，收回價195元，行使價192.2元，換股比率500，實際槓桿7.2倍，相近收回價牛證中街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面需注意大部分產品的面值高於0.25元。可留意今天新上市，屬輕微價外的低面值騰訊沽(27596)。貼價選擇可留意低街貨騰訊沽(26688)。熊證方面可留意騰訊熊(54957)，與現價有約30元收回距離。
騰訊沽(27596)，行使價178元，2023年06月23日到期，實際槓桿2.8倍，新上市、低面值。
騰訊沽(26688)，行使價223.68元，2023年06月13日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、低街貨。
騰訊熊(54957)，收回價250元，行使價253元，換股比率500，實際槓桿6.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。