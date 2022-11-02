【產經直播】美議息後 港股升定跌？
2022年11月02日 12:15
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華盛證券經紀部董事 李偉傑
颱風困擾下，港股周三(2日)反覆做好，恒指低開65點，最多跌178點後倒升，中午收市報15,724點，升268點，半日成交761億元。美國聯儲局將於本港時間周四(3日)凌晨公布議息結果，若然如預期加息0.75厘，港股升定跌機會較高？
生物科技股大爆發，康希諾生物(06185)半日升51%，藥明巨諾(02126)亦升20%。消息指，江蘇省13個城市繼上海後啟動吸入式新冠疫苗接種，消息可以炒幾耐？另外，歌禮製藥(01672)新冠口服藥申請美國臨床試驗，半日急升22%，呢隻可唔可以吼？
有報道指，美國蘋果公司(Apple Inc.)XR產品明年首季將大量生產，手機孖寶半日股價齊升，前景可睇好？另外比亞迪電子(00285)近日升勢凌厲，嚟緊仲有冇得升？
三大造車新勢力「蔚小理」公布10月交付數據，蔚來(09866)10月交付量按年升1.74倍，但半日仍跌1%；另外小鵬汽車(09868)交付量則按年倒退近五成，股價跌3%。車股仍然未擺脫弱勢？定係揀其他車股更好？
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