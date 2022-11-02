【高盛推介】阿里低開後靠穩 市場焦點雙十一銷售數據
2022年11月02日 12:56
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(1日)急漲約7.6%，追回早前不少跌幅，但表現相對其他科網股較落後；今(2日)早輕微回吐部分升幅，低開約1.2%後曾低見64.15港元，及後跌幅且反彈，半日收報66.5元，升0.6%。阿里旗下天貓的「天貓雙11」第一波銷售於本周一(10月31日)晚上開啟，據數據顥示，開售首1小時成交額逾億人民幣，共102個品牌。
觀察個股輪證資金流向，昨日認購證見資金趁高沽出止賺，並反手部署淡倉；今早則見資金重新留意好倉作部署。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價80元以下、3個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的阿里購(27151)。貼價選擇可留意低街貨阿里購(27416)。牛證方面可留意阿里牛(60205)，與現價有約6元收回距離。
阿里購(27151)，行使價79.93元，2023年03月24日到期，實際槓桿4.8倍，行使價80元以下、3個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。
阿里購(27416)，行使價73元，2023年04月20日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。
阿里牛(60205)，收回價60元，行使價58元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，近6元收回距離牛證。
阿里購(26929)，行使價68.83元，2023年06月06日到期，實際槓桿2.3倍，貼價、中期。
阿里熊(56200)，收回價70元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率10.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。