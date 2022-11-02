【高盛推介】阿里低開後靠穩　市場焦點雙十一銷售數據

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(1日)急漲約7.6%，追回早前不少跌幅，但表現相對其他科網股較落後；今(2日)早輕微回吐部分升幅，低開約1.2%後曾低見64.15港元，及後跌幅且反彈，半日收報66.5元，升0.6%。阿里旗下天貓的「天貓雙11」第一波銷售於本周一(10月31日)晚上開啟，據數據顥示，開售首1小時成交額逾億人民幣，共102個品牌。

觀察個股輪證資金流向，昨日認購證見資金趁高沽出止賺，並反手部署淡倉；今早則見資金重新留意好倉作部署。

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