中銀香港首用CMU抵押貸款服務　涉資50億人民幣

金管局助理總裁鮑克運表示：「金管局很高興看到這項舉措有助解決市場參與者在發行債券時面臨的流動性需求。通過CMU提供的優化流動性支持服務，我們希望推動更多發行人在香港發債，鞏固香港作為區內主要債券樞紐的地位。CMU將繼續與市場參與者緊密合作，陸續完善和擴大其服務範圍，以發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台。」

中銀香港全球市場總經理朱璟稱：「中銀香港一直致力支持香港債券市場發展，是次為本行首次使用CMU針對債券發行所提供的全新抵押貸款服務，即日回購資金用於支持債券發行中的計費和交付環節。有關服務大大减輕CMU成員(包括銀行及非銀行機構)在債券結算當日的流動性資金管理壓力，同時减低因時區不同而產生的資金成本及風險。展望未來，中銀香港將繼續積極參與、探索CMU各項服務，包括積極使用各類抵押品管理類業務，更有效的管理流動性資金，發揮自身強大的債券承銷能力，助力香港債券市場的發展與本地金融基礎設施的建設。」

CMU於今年4月1日推出抵押貸款服務，以回購協定方式提供免費即日流動性資金(包括港元、人民幣、美元及歐元)，旨在為CMU成員於進行一級市場債券發行時產生的流動性需求提供額外支持，貸款額可達到該次債券發行的規模。