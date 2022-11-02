調查：全球54%投資者憂經濟衰退　最關心3大問題...

瑞銀發布《投資者情緒調查》顯示，全球54%投資者擔心經濟陷入衰退，高於第二季度的49%。然而，短期市場前景在過去三個月內有所改善，有59%投資者對未來前景持樂觀態度，主要基於三大因素，包括市場對商品及服務的強勁需求(46%)、在新冠疫情後恢復正常(43%)及強勁的企業盈利(41%)等。

經濟衰退是全球投資者最關心的三大問題之一，僅次於通脹(55%)及地緣政治風險(55%)。31%的投資者認為，他們所在地的經濟已經陷入衰退，21%預期他們所在的市場將於年底前轉差。62%的投資者預期通脹將於2023年進一步加劇，故近半數投資者已削減開支，而 37%的投資者則希望在價格進一步上漲前及時大手入貨。在通脹升溫下，31%的投資者計劃為抵銷成本上漲壓力而減少儲蓄比例。

調查又指，69%的投資者預期利率將於2023年上升，並計劃於未來幾個月內採取行動，包括增持現金(38%)、加入另類投資(31%)及調整行業分配(31%)。

在受訪的企業家中，72%企業家對自己未來 12 個月的業務持樂觀態度，而儘管他們高度關注經濟衰退，41%的企業家計劃繼續填補新冠疫情引起的招聘缺口。其他擔憂包括地緣政治不穩定(54%)、工資通脹(54%)及材料成本上升(54%)。為緩解開支上漲的影響，有企業家選擇轉投成本較低的供應商(46%)及提高價格(45%)。

瑞銀《投資者情緒調查》調查涵蓋14個市場，訪問了2,900名高淨值投資者及1,200名企業家。