【移英注意】油價下月或再飆　英天然氣庫存僅夠9日用...

美國石油協會(API)數據顯示，當地原油庫存意外下跌約650萬桶，加上沙特阿拉伯最新就中東局勢發出警告，指伊朗準備對該國及伊拉克北部埃爾比勒市施襲，以及傳中國研究鬆綁清零政策，消息刺激紐約期油及布蘭特期油昨日早段上升，惟其後回軟。石油輸出國組織(OPEC)呼籲各國加大投資石油，以避免再次爆發能源危機。

OPEC日前公布新一份《全球石油需求展望》報告，上調明年全球原油需求預測至每日1.03億桶，並預期原油需求將在2035年見頂，達1.098億桶，之後10年亦會維持在這個水平；而在2045年，石油佔能源結構比例則由目前的31%降至29%。

不過，OPEC同時推算，業界要在這段時期額外投資12.1萬億美元(約94.38萬億港元)，才滿足市場需求。外媒引述OPEC秘書長Haitham al-Ghais解釋，由於業界現時以每年4至5%速度減少投資，所以即使日均增加原油供應500萬桶，以及力谷新能源，亦難以填補相關缺口。他又補充，在12.1萬億美元中，有9.5萬億美元將用在勘探、生產及投資上游領域，同時警告業界今次再行差踏錯，將進一步埋下能源危機的種子。

油價下月或衝破百關

事實上，能源價格高企已讓歐美民眾感受到「切膚之痛」，市場亦注視歐盟下月起禁運俄油，對油價的後續發展。國際能源論壇(IEF)秘書長Joseph McMonigle最新估計，禁運生效將導致俄油每日供應量削減300萬桶，將帶動布蘭特期油價格屆時再突破每桶100美元大關。數據亦顯示，俄油產量有驟降迹象，當地10月原油平均日產量只有990萬桶，低於石油輸出國組織及盟友設定的1,100萬桶配額水平。

至於深受高通脹困擾的英國，其能源危機一直懸而未決。事關英國氣象局最新公布今年天氣展望，估計當地未來3個月氣溫只有攝氏4至6度，就連英國天然氣公司British Gas亦警告，目前當地的天然氣庫存量只可足夠9日使用，是歐洲主要國家中最低，意味迎面而來的冬季取暖能源供應極具挑戰。