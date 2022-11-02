美股全線向下　CVS績後逆市升逾3%

市場觀望美國聯儲局公布議息結果之際，最新出爐的就業數據顯示個別行業勞動力初見打擊。美股周三(2日)個別發展，道指早段跌121點，至32,531點；標指跌14點，至3,841點；以科技股為主的納指跌35點，至10,855點。

俗稱「小非農」的美國10月ADP私人就業職位數據出爐，按月新增23.9萬個，高過市場預期，前值則向下修訂1.6萬個至19.2萬個。增長主要來自服務相關行業，當中休閒和酒店業的增長最勁，增加了21萬個職位，工資增長11.2%。

不過，ADP首席經濟師Nela Richardson表示，職位增長範圍並不廣泛，對利率敏感的商品生產商新增職位出現放緩，轉換工作員工的叫價能力有所減弱。美國聯儲局帶動的勞工需求破壞出現初步迹象，正影響勞動力市場的個別部門。製造、資訊、專業和商務服務及金融活動業職位分別按月減少2萬、1.7萬、1.4萬及1萬個。

目前美股估值相對吸引，惟欲入市的投資者仍需保持耐性。瑞銀集團董事長Colm Kelleher於國際金融領袖投資峰會表示，調整後的美股市盈率使估值變得更具吸引力，尤其是在消費者醫療保健和個別商品，而央行正在利率和經濟增長上尋找平衡，並將控制通脹，屆時將出現投資亮點。

企業消息方面，外媒引述消息指蘋果公司(Apple Inc.)已通知各部門未來幾個月內不會招聘新員工，且可能持續至9月財年結束，其股價跌0.46%。

凍結人手的還有網購「一哥」亞馬遜(Amazon)，據報該企暫停增加最賺錢的廣告部門人手招聘，只填補原有空缺職位。該企近期增長放緩，其股價周二跌逾半成收市，市值跌穿1萬億美元大關，為自2020年新冠疫情爆發以來首次，該股曾升0.75%。

據報連鎖藥房Walgreens Boots Alliance、CVS及超市沃爾碼(Walmart)已初步同意支付超過120億美元(約936億港元)，以解決數千宗有關鴉片類止痛藥(Opioid Painkillers)處理不當的州和地方政府訴訟，料Walgreens、CVS和沃爾碼將分別支付至少40億、49億和30億美元。Walgreens股價分別升0.33%，CVS上季業績做好升3.01%，沃爾碼則跌0.38%。