各區減價實錄！沙田帝堡城三房低市價1成沽

沙田帝堡城三房戶樓價跌穿千萬，屋苑中低層同類型單位，降價55萬元，剛售995萬元，低市價約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蕭俊健表示，鰂魚涌康怡花園11月份首宗買賣，該盤B座中低層1室，實用面積約710方呎，三房間隔，原業主近期叫價約1,120萬元，議價後以1,030萬元成交，呎價約14,507元，新買家為換樓客。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康蕙花園2座中層A室，實用面積約604方呎，套三房間隔，望山景，原業主早前叫價約1,168萬元放盤，累減約155.2萬元，最終以約1,012.8萬元成交，呎價約16,768元。

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九龍區

●中原司徒嘉惠表示，何文田皓畋6座中層D室，實用面積約555方呎，兩房間隔，議價後以985萬元成交，呎價約17,748元，原業主於2016年9月以1,208萬元購入，持貨約6年帳面蝕讓223萬元離場。

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新界區

●美聯翁凱傑稱，沙田帝堡城1座中低層G室，實用面積約873方呎，三房間隔，曾叫價1,050萬元，減價至995萬元易手，呎價約11,398元，低市價約10%。

●中原曾展鵬表示，沙田及大圍區10月錄約116宗二手買賣，與9月份相若，沙田春暉花園高層B室，實用面積約321方呎，兩房間隔，屬於遺產物業，9月份放盤時叫價約550萬元，議價後以430萬元易手，呎價約13,396元。

●美聯李貫甡指，青衣盈翠半島7座高層B室，實用面積約515方呎，兩房間隔，享内園景，新買家為同區租客，觀望樓市多時，原業主見買方實在，4月叫價約970萬元，終減價約180萬元，以790萬元成交，呎價約15,340元。

●美聯吳洪剛表示，荃灣爵悅庭北爵軒中高層E室，實用面積約452方呎，兩房間隔，享山景，開價798萬元，劈價110萬元，終以688萬元成交，低銀行估價兩成，呎價約15,221元。

●利嘉閣鄭偉延稱，屯門大興花園1期2座中層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，近日以約468萬元沽出，呎價約10,935元，屋苑10月共錄得3宗二手買賣，現時約有56個單位放售，入場費由470萬元起。

●中原何家樂指，天水圍居屋天富苑一個低層單位，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價425萬元，經洽購下，業主願減29萬元，隨即以396萬元沽出，呎價約6,092元，減幅約7%，新買家為上車客。

●祥益林家倫透露，天水圍居屋天富苑D座中層5室，實用面積約650方呎，套三房設計，區內綠表客考慮到熟悉周邊環境，獲減價18萬元，決定於未補價第二市場以400萬元購入，呎價約6,154元。

●中原王勤學表示，11月首日元朗區錄得兩宗二手買賣，其中朗屏8號3座中層E室，實用面積約371方呎，一房間隔，叫價560萬元，減價30萬元，以530萬元易手，呎價約14,286元，創同類型單位兩年新低。

●利嘉閣李振宇稱，元朗錦綉花園在11月首日錄兩宗買賣，包括B段7街單號屋，實用面積約840方呎，三房間隔，叫價約980萬元，累減約82萬元，3號風球生效期間售898萬元，呎價約10,690元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山迎海．星灣御23座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，開價約830萬元，議價後以798萬元易手，呎價約15,616元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城L座中層2室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤1個月，當時叫價560萬元，減11萬元至549萬元成交，呎價約15,124元。

●美聯尹皓霆指，將軍澳日出康城緻藍天錄11月首宗買賣，該盤2座右翼高層C室，實用面積約744方呎，三房間隔，望園景，原先叫價930萬元，吸引用家承接，輕微減價12萬，以918萬易手，呎價約12,339元。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋廣明苑B座高層6室，實用面積約429方呎，兩房間隔，享內園景及遠山景，未補價第二市場最初叫價360萬元，議價後獲外區綠表客以312萬元購入，呎價約7,273元。

●中原伍錦基稱，將軍澳君傲灣2座高層B室，實用面積約651方呎，套三房間隔，今年9月開價1,000萬元，近日累減135萬元，以865萬元易手，重返2017年水平，呎價約13,287元，較上一個月同類型單位做價低約9%。

●香港置業莊家豪透露，將軍澳君傲灣2座高層B室，實用面積約651方呎，套三房間隔，以約980萬元放盤約兩個月，累減115萬元，獲區內客以約865萬元承接自用，呎價約13,287元，屬同類型單位2017年後新低。

●香港置業唐荣花指，將軍澳中心10座中層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，望山景，以840萬元獲同區客承接，呎價約15,356元，新買家為首置客。

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