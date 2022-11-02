二手樓價崩　上月料逾百宗蝕讓　德福花園揸8年都輸錢

二手樓市繼續「插水」，市場錄得的蝕讓成交持續高企。綜合市場資料，10月出現至少約100宗帳面貶值二手買賣，期內蒸發樓價逾9,200萬元。港鐵站上蓋屋苑九龍灣德福花園，於約一星期更連錄兩宗蝕沽個案，兩房單位逾8年帳面仍要虧蝕2萬元。

甫踏入11月，市場即錄損失成交。中原賴仲軒透露，德福花園U座高層5室，實用面積約527方呎，獲外區上車客以578萬元承接，呎價僅約10,968元。原業主於2014年7月以580萬元購入。

將軍澳日出康城近日成交頻頻「見紅」。利嘉閣趙洛民指，LP6第1座中層B室四房戶，實用面積約1,086方呎，開價1,810萬元放盤，新買家睇樓3日即以1,710萬元購入，呎價約15,746元。原業主於2018年以1,837萬元買入，帳面貶值約127萬元。

利淡因素充斥市場，不少業主恐樓價再跌，加快沽貨套現。上月帳面蝕售買賣中，佔逾50%為2019年購入，屬辣招期滿即沽貨的成交。藍籌屋苑中以沙田第一城錄至少8宗最多。

此外，二手樓價跌勢轉急，10大屋苑再錄呎價「8字頭」成交。中原陳德孝稱，天水圍嘉湖山莊美湖居3座高層C室三房戶，實用面積約544方呎，放盤僅1日，減價55萬元，以480萬元售，呎價約8,824元，單位約5年帳面僅升值約7.1%。

另8號風球期間，有買家依然入市搶平盤。美聯黃少明透露，將軍澳東港城6座低層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，開價600萬元，獲至少6組客睇樓，最終由沙田區買家以548萬元購入，呎價約11,760元，低市價近10%。中原伍錦基則稱，同屋苑2座中層D室三房戶，連減六口價售800萬元，屬同類型單位2020年後新低，呎價約12,924元。