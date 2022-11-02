颱風來襲無阻新盤布局　各區一手樓穩步推售

颱風襲港無礙發展商推盤部署，九龍區3個項目開放全新示範單位，港島區也有主攻大單位的豪宅項目計劃短期上載樓書，銷情火熱的新界上車新盤亦乘勢加推單位。

●YOHO Bologna加推20伙 最平400萬有找

新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，項目昨日次輪銷售，以價單形式42伙並售出98%單位。因向隅客眾多加推價單第4號，折實平均呎價約13,910元，輕微提價約1%。

新地代理總經理陳漢麟表示，新推單位實用面積由279至674方呎，包括9伙開放式戶及11伙三房戶，扣除最高15.5%折扣優惠後，折實價由399.85萬至934.57萬元﹐折實呎價約13,227至15,152元。是次入場戶為8B座2樓D室，實用面積279方呎，開放式間隔，折實呎價約14,332元。

資料顯示，該項目提供164伙，由上月底起經過兩輪銷售，累沽102伙，套現逾6.39億元。發展商今日同時上載最新銷售安排，將於周日(6日)發售12個單位。

●澐璟三房示範單位曝光 周五予公眾參觀

示範單位參照項目第5座28樓A室搭建，實用面積903方呎，三房連套房及儲物房設計，單位不設走廊，空間方正實用，客廳連接特大環保露台，標準層樓層高度達3.15米。是次經改動連裝修示範單位，以漸變色彩作主調，其中一個睡房改建為書房，兒童睡房以「樹屋」設計，並配有微型攀岩牆。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，整個項目共提供174個三房單位，分布在第5、6及第8座，實用面積781至1,525方呎，大廳均面向維多利亞，示範單位於周五開放公眾預約參觀。

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，發展商對項目設計一絲不苟，從用家角度仔細考量，致力打造高品質生活空間供住戶享用。

●The Corniche凱玥共設295伙 入場面積1393呎起

●必嘉坊·迎匯開放兩房示位曝光 周四開價

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，示範單位以8樓B室作藍本，實用面積378方呎，兩房間隔，客飯廳呈長方形，配以開放式廚房，連接面積約38方呎的露台及工作平台，兩間睡房屬眼鏡房，其中一間改建成書房，室內設計由著名室內設計師ARK團隊操刀。

必嘉坊整個項目將提供約2,800伙，首階段發展項目Baker Circle One的第二期必嘉坊‧迎匯，將設有280個單位。

●連方I兩個開放式示範單位有得睇

萬科香港發展的長沙灣連方I，周三(2日)公布項目銷售廳及兩個開放式示範單位資料，以及一房及兩房單位間隔模型。

其中一個示範單位參照18樓A室，實用面積232方呎，長方形客飯廳長約4.7米，附有面積38方呎露台及工作平台。另一個參照18樓E室，實用面積266方呎，樓層高度達3.5米。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，連方I示範單位將會在周四(3日)開放予地產代理及萬客會會員優先參觀。