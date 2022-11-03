東方日報B1：港機遇比挑戰多

本周一連3日的國際金融領袖投資峰會重頭戲於颱風襲港下舉行，逾200位來自全球約120家主要金融機構的國際及區域金融領袖在惡劣天氣下仍「撐場」。主辦方金管局總裁余偉文笑稱，「貴人出門招風雨」，希望峰會帶出「香港機遇比挑戰多」的訊息。他又稱，明年適逢金管局成立30周年，並預告「明年再見」，暗示金融峰會有機會成為香港一年一度的恒常節目。

全球經濟前景和金融市場正處於動盪階段：滯脹風險加劇、利率攀升、地緣政治衝突及緊張局勢疊加，令市場不確定性及風險增加。摩根士丹利董事長兼首席執行官高聞(James Gorman)認為，目前通脹是近40年來罕見地高，認為未來仍會處於4至5%高位，環球央行正着手應付，但利率及通脹上升又將導致失業率上升。

至於前英倫銀行行長卡尼在席間指出，市場從寬鬆貨幣政策和低通脹年代過渡至一個更不確定的時期，需要重新平衡供求，而全球經濟亦可能會陷入衰退。財政與金融政策之間的角力，可能會為金融體系帶來壓力，限制央行的政策空間。

高盛董事長兼首席執行官所羅門(David Solomon)亦稱，現時投資難以有良好回報，未來市場波動性將明顯提高，要經濟在疫後重拾平衡、投資信心得以回復，他預計或需時最多6個季度。

瑞銀集團董事長Colm Kelleher指出，現時股債及大宗商品價格均向下的投資環境下，該行資產管理戶口中，持現金的水平創紀錄之高，估計資金正伺機而動，待市況轉好後重新投資。他透露，高端客對另類投資(Alternative investment)的需求顯著增加，另類投資包括股票、債券及現金以外資產，如基建、房地產及私募股權，以及採取沽空及槓桿等投資策略，此類投資需求料有增無減。而現時資本市場估值低，未來9個月的潛在回報吸引。

另外，央行數碼貨幣(CBDC)如果允許跨境交易，中小企亦可以低成本即時跨境轉帳，有助拓展生意。該行已投資約7億美元發展金融科技領域，旗下平台PayMe開立3年後已在支付市場有近50%市佔率，使用人數約290萬人，成為該行發展金融科技的一大里程碑。