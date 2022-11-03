【連鎖效應】華增長續放緩　全球經濟受災

內地新冠肺炎疫情區域性爆發，加上當局堅持「清零」防疫政策，不利經濟活動。國際評級機構穆迪認為，內地經濟持續放緩，將拖累東北亞地區，甚至全球經濟增長；同時亦會影響對內地商品的需求，不利市場信心及投資，包括香港在內的離岸市場金融活動。

穆迪表示，今年內地經濟增長將低於官方預期目標，明年則預期出現溫和復甦，而增長放緩可能是結構性問題，風險正在上升。

與此同時，內地官方繼續積極穩外資信心。國家發改委日前與60餘家在華的美國企業會面，表明內地將「堅定不移」地推進高水平對外開放，希望與會企業繼續保持對華投資的熱情，積極融入內地的新發展格局，以確保全球產業鏈供應鏈安全穩定，同時促進全球經濟復甦。

不過，南韓經濟研究智庫南韓開發研究院(KDI)發表內部刊物，直指內地經濟前景並不樂觀，當地新冠肺炎疫情持續、地緣政治的不確定性等因素，加上中美緊張的關係於短期內或難以改善，預料內地經濟將「走下坡」。慶熙大學教授周載宇認為，內地房地產行業的債務問題，加上吸引外資投資出現阻力，若情況持續，不排除會發生財政危機的可能性。