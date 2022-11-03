新加坡去年吸資2.71萬億　按年增近6成

全球多地經濟衰退，中港則繼續通關無期，大大影響資金流、人流與物流。香港在區內的主要競爭對手新加坡則恰恰相反，去年吸引了大量資金流入。新加坡金管局(MAS)公布的數據顯示，去年該國共吸引4,480億新加坡元(逾2.71萬億港元)的境外資金流入，按年增長達59%，金額相當於該國國內生產總值(GDP)的四分之三，是不折不扣的「財源滾滾來」！

MAS局長孟文能表示，資金多得讓金融機構有所選擇，並強調該國的資本、金融和銀行體系有能力處理大量資金流動。

管理資產總值31萬億 領跑全球

其中，來自東北亞的資本佔多數，被問到有否看到中國的資本在近期加速外流時，孟稱，現在判斷還為時尚早，但表示內地資金外流經已發生，部分在過去幾年已流進新加坡。在涉及非法資金流動方面，他強調MAS對此的監控是非常嚴格的，並提醒金融機構要提高警惕。

根據統計，新加坡企業去年管理的資產總值達4萬億美元(31.2萬億港元)，按年升幅達16%，跑贏全球。有「鱷王」之稱的對沖基金橋水(Bridgewater)創始人達利奧(Ray Dalio)，以及印度第二首富安巴尼(Mukesh Ambani)也傳在新加坡設立辦公室管理資產。

不過，大量的資金流入亦觸發樓價上漲，去年新加坡樓價已漲10.6%，今年或再升11%，主要由於租金上升，加速了投資者入市。孟文能表示，政府已經採取措施避免房地產過熱，更稱「一切都在控制中」。