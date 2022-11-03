中銀保監人行維穩　期望內房軟着陸

內地房地產企業困難重重，內房行業協會在11月開局日也不敢怠慢，據報聯手國企中債信用增進公司與21間民營房企開會，表明支持發債融資。正當市場憂慮內地銀行業受房企債務壞帳牽連之際，中國銀保監會及中國人民銀行高層昨日一同在國際金融盛事場合齊齊發聲維穩，強調現時內銀在房地產的風險敞口處於合理水平，期望內房市場可順利軟着陸。

今次與會的企業對內媒稱，中債增進公司將繼續加大對民營房企發債的支持力度，目前正推進十餘家房企的增信發債，涉資約200億元人民幣，包括龍湖、碧桂園等首批示範房企亦將推進第二輪增信發行項目。中銀保監副主席肖遠企及人行行長易綱昨均透過預錄形式在香港金融峰會發言，前者坦言房地產在內地經濟具重要角色，正密切關注行業的發展。

肖遠企又說，據監管數據，現時內地銀行業在房地產的風險敞口約佔總體貸款26%，房地產行業仍保持穩定，有信心內銀在房地產的風險暴露處於低水平，內銀在有關行業的壞帳率僅約1%，比整體壞帳水平更低；又強調內銀涉及房地產的貸款之中，約90%屬於資產質素較好的住宅按揭，且大部分屬於首次置業按揭。

易綱則指，內地房地產行業涉及眾多上、下游產業，而地方政府在穩定樓市、支持行業發展發揮着至關重要的作用。當局下調了抵押貸款利率，並鼓勵內銀為房企推出特別貸款計劃，以確保未完工的住房項目按時完工，近期房地產銷售也呈改善，強調中央希望住房市場能夠軟著陸。

由於內地樓市復甦需時，地方財政或愈見分化。評級機構標普在報告指，儘管高收入城市在財政上通常更依賴於土地出讓金等房地產相關收入，但得益於財政收入的多元化和韌性，料大多數一、二線城市能應對樓市下行周期。

反觀低收入城市，在經濟上或較更依賴房地產投資，除非採取激進財政措施以維持增長，否則要有心準備承受財力放緩的後果。對於地方房地產行業調整幅度愈大的城市，尤其如此。