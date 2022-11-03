鄧建初：業績公布見光死 論大行解讀亂象生
2022年11月03日 07:00
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聊天室有學生問初哥，歐舒丹(00973)業績佳，股價只輕微上升，是否可以買入。答案是不宜。其後一如所料，跟隨大市下跌。事實上，初哥只是憑多年炒股經驗，熟悉市場運作，知道大戶模式及散戶心態。散戶單憑牌面，不知內裏乾坤，往往誤墮業績陷阱。
2000年科網熱潮風起雲湧，初哥有幸和才子一齊做財經節目，印象最深刻的一次，就是有網友說ASM太平洋(00522)業績大增逾倍，管理層又講前景如何秀麗，見股價升後回跌，問可否趁低撈入。初哥回答不宜，原因是炒股是炒前景，不是炒過去式，重要的是看公司業務在未來幾年是否仍有增長空間。而且業績前或有春江鴨，等待公布後趁散戶追入，成交大增時大舉出貨，此時買入，豈不是高位接貨？之前股價持續攀升，應是有人預計公司業績良好而買定等待公布後派貨，散戶們後知後覺，以為好消息就追入，於是成為大鱷點心。
近期似曾相識的例子，有藥明康德(02359)及比亞迪(01211)，早前出過盈利預喜的消息，股價同樣是高開低收，沉寂一輪，持續下跌至更低位。股民善忘，公布一刻，業績果然正如盈利預喜般兌現，股價即時衝上，引來狂蜂浪蝶追入，又一次見光即死。所以盤後勤做功課是不可或缺的，不過人有弱點，見到急升就覺得不可錯過，反之急插的驚嚇場面，在旁吃花生就算了。
初哥認為，公司業績好壞，只是操控在一眾大行的手裏，利用言語僞術及評論報告來左右市場情緒。業績欠佳，有大行想趁機出貨的，自然唱好；相反如一早已經悉售股票，或會踩多一腳而大量入貨。
上周美國Facebook母公司Meta Platforms(META.US)公布至9月30日止第三季業績，純利大跌49%，市場解讀為腰斬，股價單日大插逾24%。英特爾(INTC.US)盈利大跌85%，卻解讀為勝於預期，股價反而大升逾6%。蘋果公司(AAPL.US)純利微增0.8%，股價盤前反覆微升1%，然而，至美股正式收市，竟大升逾7%。
有股神巴菲特持貨量最重、並成為單一大股東，股價跌後大反彈不難理解。寫到這裏，聰明的讀者應該明白初哥意思。上述業績後表現，引證現今股票市場亂象叢生，單向直覺思維，在此複雜多變的局勢中，會非常吃虧。基本分析真假難分，惟有靠每日交易數據，觀摩市場變化。學懂圖表語言，才能於此波詭雲譎，變化萬千的市場生存。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)