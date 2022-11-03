鄧建初：業績公布見光死　論大行解讀亂象生

初哥認為，公司業績好壞，只是操控在一眾大行的手裏，利用言語僞術及評論報告來左右市場情緒。業績欠佳，有大行想趁機出貨的，自然唱好；相反如一早已經悉售股票，或會踩多一腳而大量入貨。

上周美國Facebook母公司Meta Platforms(META.US)公布至9月30日止第三季業績，純利大跌49%，市場解讀為腰斬，股價單日大插逾24%。英特爾(INTC.US)盈利大跌85%，卻解讀為勝於預期，股價反而大升逾6%。蘋果公司(AAPL.US)純利微增0.8%，股價盤前反覆微升1%，然而，至美股正式收市，竟大升逾7%。

有股神巴菲特持貨量最重、並成為單一大股東，股價跌後大反彈不難理解。寫到這裏，聰明的讀者應該明白初哥意思。上述業績後表現，引證現今股票市場亂象叢生，單向直覺思維，在此複雜多變的局勢中，會非常吃虧。基本分析真假難分，惟有靠每日交易數據，觀摩市場變化。學懂圖表語言，才能於此波詭雲譎，變化萬千的市場生存。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)