道指收挫505點　油金偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報112.05；港匯弱見7.8495；離岸人民幣(CNH)低見7.3393；美元兌日圓跌至147.84；歐元見0.9815，英鎊報1.1381。金價偏軟，報1,634.26美元。布油跌至95.32美元，紐油跌1%至89.02美元。比特幣跌1%至2.01萬美元。道指期貨跌81點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水266點。

●美國聯儲局加息0.75厘，利率升至近15年來最高。

●聯儲局主席鮑威爾在記者會上指目前考慮暫停加息為時過早，拖累股市轉跌，三大指數跌幅介乎1.5%至3.3%。

●美股三大指數先升後跌，道指收挫505點或1.55%，報32,147點；標指收報3,759點，跌96點或2.5%，是近1個月以來最大單日跌幅；納指跌366點或3.4%，收報10,524點。

●金管局宣布，基本利率根據預設公式上調0.75厘至4.25厘，即時生效。

●港股ADR指數，按比例計算，收報15,414點，跌412點。其中滙控收報40.98元，較港收市跌0.42元；騰訊報222.54元，較港收市跌8.06元。

●原油期貨價格高收，油價報升。倫敦布蘭特期油收報每桶96.16美元，上升1.6%；紐約期油收報每桶90美元，升幅1.8%。

●歐洲股市下跌，英國富時100指數收報7,144點，跌42點或0.58%；德國DAX指數收報13,256點，跌82點或0.61%；法國CAC指數收報6,276點，跌51點或0.81%。

●美聯儲主席鮑威爾鷹派言論，指目前討論暫停加息為時過早，金價先升後跌，跌約0.5%，至每安士1,640.05美元。

●新加坡去年吸資2.71萬億，按年增近6成。

●【連鎖效應】華增長續放緩，全球經濟受災。

●東方日報B1：港機遇比挑戰多。

●【東方產評】全球樓泡瀕爆裂 衰退之風勢更烈。