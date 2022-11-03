悉尼有錢人住邊區？擊敗Chatswood大揭秘！

The Gilroy位處悉尼上北岸Turramurra，發展商更在項目附近興建獨立屋作示範單位，還原單位內籠及交樓標準。

近年澳洲悉尼富豪區由港人熟悉的Chatswood及Mosman，轉移至上北岸的Turramurra，該區猶如港島南區匯聚不少專業人士及社會賢達，成為悉尼新晉富豪的區住地全澳洲最大地產代理之一Ray White今期帶來該區低密度公寓新盤 ─ The Gilroy予大家。

Ray White銷售總監許嘉宇引述澳洲統計局調查指，Turramurra所在的Ku-ring-gai行政區，社會經濟地位力壓老牌豪宅區Mosman及熱門華人區Chatswood，問鼎全國之冠，而且平均每個家庭每周收入達3,000澳元，是悉尼收入數一數二高的社區，周遭的綠化環境寧靜舒適，所以吸引不少外區客青睞。

他提及，Turramurra一區以自住客(Home Occupier)居多，佔比達80%；當地房地產研究機構Real Estate數據亦顯示，該區公寓及獨立屋過去一個月放盤量分別僅有30個，但有多達千名客戶對此深感興趣，反映盤源長期稀缺，更是市內隱形富豪的聚居地，獨立屋平均成交價達200萬澳元，部分甚至錄得逾1,000萬澳元。

屬當地罕有的低密度新盤The Gilroy，主攻一梯兩伙設計，用料及配套媲美獨立屋，不僅每戶開則逾千方呎，均為3房至4房設計，室外空間(Balcony)亦逾300方呎，且配備兩個車位供住客使用。

此外，The Gilroy單位全數提供獨立屋配套餐具室(Butlers Pantry)，同時涵蓋多功能空間，方便戶主與發展商Rudder Group商討，將其變身成私人電影院、瑜珈室以至工作間不等。

許補充，項目發展商Rudder Group乃發展商及建築商於一身，長期在澳洲多個城市興建豪宅，今次更花盡心思在項目附近興建一所獨立屋作示範單位，還原單位內籠及高質的交樓標準，予客戶信心保證。樓盤入場費僅由260萬澳元起，亦即約1,500萬港元便可進駐這貴族區。

The Gilroy質素優越之餘，項目所在地亦矜罕尊貴，周邊屹立多所貴族學校，包括全悉尼首10大私立學校Pymble Ladies' College、Knox Grammar School以及Abbotsleigh School for Girls。

這區還適合喜愛享受生活的家庭，皆因Turramurra8公里內有8個高爾夫球場、碼頭Empire Marina、Apple Tree Bay Boat Ramp及國家公園Ku-Ring-Gai Chase National Park等。至於想食、買、玩同樣方便至極，居民由Turramurra駕車僅10分鐘至15分鐘，即可抵達傳統華人區Chatswood以至Macquarie Shopping Centre等熱門購物熱點。

對The Gilroy及Turramurra有興趣的人士，歡迎在本周六、日親臨尖沙咀星光行16樓1633室的展銷會，屆時還有免費講座及移澳港人分享會予大家參與。

悉尼上北岸隱形富豪區 別墅體驗式公寓 | 社經地位全澳之冠

展銷會

日期：11月5至6日 (六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

(The Balmoral Display Gallery)

免費講座

悉尼貴族學校大全

日期：11月5日 (六)

時間：下午3時

移澳港人分享會

日期：11月6日 (日)

時間：下午3時