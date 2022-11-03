香港10月PMI為49.3　 連縮2個月　企業續看淡前景

標普全球10月份香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由9月的48回升至49.3，但持續2個月低於50持平線，反映香港私營經濟於10月持續收縮。

由於市場對香港商品及服務需求轉弱，企業於10月連續兩月減產。受訪業者透露，在經濟轉差、疫情反覆夾擊下，客戶需求減弱，惟10月跌幅已較上月收窄。

企業由海外新接訂單量亦見萎縮，跌速較9月減慢，但相對於來自內地的需求則跌速加快。

為應對減產及需求回軟，私營經濟繼續縮減就業職位，幅度為2020年12月以來最急。受訪業者反映，因裁員及僱員請辭，因此減少聘請人手。

最新數據顯示，企業月內減購投入品，跌幅較9月加快，而基於目前市況，更積極去庫存，令採購庫存出現6個月以來首個跌幅。另一方面，企業手頭積壓的工作量，則隨需求轉弱而減少。

此外，企業仍受供應商表現倒退所困擾。供應商於10月再度延長供貨時間，拖延率較9月輕微加快。對此，業者普遍認為因疫情造成船期延誤所致。

價格壓力於第四季開局進一步加劇。由於採購價格與員工成本齊漲，整體投入成本升幅升至6個月最高。原材料價格上揚，致採購成本續升，而企業為保留班底，於10月繼續調升員工薪酬。同時，企業藉加價將部分成本轉嫁客戶，以減輕負擔，有關升幅亦較9月加快。

企業連續3月看淡業務前景，反映私營經濟仍悲觀。業者普遍憂慮，銷情仍受疫情及經濟低迷所影響。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan稱，標普10月香港特區採購指數顯示，私營經濟於第四季開局持續收縮。雖然入境檢疫於近日有所放寛，但據業者透露，經濟轉差與疫情反覆，繼續拖累公司業績表現。

企業不但面對市況偏弱，還須應付供應鏈問題及通脹加劇，因此，持續看淡業務前景。不過，整體營商信心的倒退幅度已比上月輕微，而景氣下滑速度亦明顯放緩，當疫情進一步回穩，本地商務自可好轉。