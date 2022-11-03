許繹彬：北水灌溉成交趨升　港交所吸引力增

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，外圍市場逐漸轉好，港股現階段是否開始喘息尋底？暫時仍未有真正的答案，今早恒指又因美息大升0.75厘而下跌，只望外圍不要再有更多的壞消息令港股再次下沉，又或內地經濟能在第四季復甦，帶動港股回升。

全球股市中只有港股應驗了「十月股災」魔咒，全月錄得近15%的驚人跌幅，乃08年金融海嘯以來表現最差的十月。相反，久違的日經指數在股災月，反高潮地錄取1,371點的升幅。一向視香港為假想敵的新加坡，海峽時報指數亦企穩；道指更創下1976年以來升幅最大的股災月。

許認為，港股在九、十月的跌幅為全球之首，皆因美國一輪又一輪地加息導致，多國貨幣出現貶值，此舉令股市出現調整，其他國家調整幅度未如港股「激烈」，主因是多國已將疫情暫時擱置，大力振興經濟，全部「搵錢行先」；一切防疫措施如「隔離令」等均拋諸腦後，歌舞昇平的景象已經重現。

許指出，艱苦的十月終告過去，慣常的「大淡好尾市」（即是全月淡勢，到期結市會有夾淡倉的情況）今次以失望告終，淡友由頭帶到尾，好友毫無還擊之力，驅使恒指在十月期結日，苦守的15,000點終告失守，連黑期結算日(即最後一天交易日)，淡友依然不肯讓好友存活，恒指一度急插至14,600點；好友毫無招架之力。

十一月伊始，港股在兩個交易日內，作出報復式反彈，在大成交的配合下，一舉升穿15,500點的10天線，更跨越15,800點，氣勢突然「返曬來」。此舉是否屬好友報復行為？還是純粹夾淡倉，仍需時間確認，但大成交重現，北水猛力灌溉，確實對港股的看法轉趨正面。