郭家耀：港股或見16000點 留意內地防疫政策
2022年11月03日 10:40
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美國聯儲局公布議息結果，雖一如市場預期加息0.75厘，惟聯儲局主席鮑威爾放鷹，稱未考慮暫停加息，並坦承經濟軟着陸更艱難，隔晚美股反覆向下。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，港股周四(3日)雖跟隨外圍低開，但投資者更應留意內地防疫政策的動向，皆因過去兩日恒指的反彈俱與內地放寬防疫傳聞相關。而港股在近月的累積跌幅相當大，因此有條件會出現反彈行情。惟他預測，恒指現階段將於15,000至16,000點之間徘徊。
聯儲局繼續加息，郭相信香港亦將會跟隨，此舉將有利本地銀行股，而該類股份估值相宜，股息率約5至6厘，再加上或將受惠息差擴闊，可能帶動企業盈利增長。他建議，投資者可優先留意恒生銀行(00011)等的大型銀行股。
內地電商「雙11」活動啟動，郭指出，市場初步反應不俗，惟對相關股份股價未有太大刺激作用。他解釋，市場關注監管政策，以及整體消費力或出現下行情況。他預期，雖然「雙11」未必能大力提振電商股股價，但仍可留意內地或放寬防疫，和提振消費措施或出台的消息，可能會利好相關股份，故可考慮低吸阿里巴巴(09988)等電商股。