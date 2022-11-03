郭家耀：港股或見16000點　留意內地防疫政策

美國聯儲局公布議息結果，雖一如市場預期加息0.75厘，惟聯儲局主席鮑威爾放鷹，稱未考慮暫停加息，並坦承經濟軟着陸更艱難，隔晚美股反覆向下。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，港股周四(3日)雖跟隨外圍低開，但投資者更應留意內地防疫政策的動向，皆因過去兩日恒指的反彈俱與內地放寬防疫傳聞相關。而港股在近月的累積跌幅相當大，因此有條件會出現反彈行情。惟他預測，恒指現階段將於15,000至16,000點之間徘徊。