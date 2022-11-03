【高盛推介】阿里及美團回吐　資金重回好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局昨(2日)晚公布議息結果後美股大幅波動，美股三大指數先升後回，港股今(3日)早也跟隨，科技股早段回落，阿里巴巴下跌逾5%，現報63.6元；美團亦跌2.5%，報142.9元。

觀察個股輪證資金流向，美團周初反彈吸引資金流入其淡倉，過去3日合共有逾3,000萬元流入，是同期最多資金流入的個股產品，今早股價回落，即市見資金重回美團及阿里好倉身上。

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