【高盛推介】阿里及美團回吐 資金重回好倉
2022年11月03日 11:02
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阿里巴巴股價跌逾5%。（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局昨(2日)晚公布議息結果後美股大幅波動，美股三大指數先升後回，港股今(3日)早也跟隨，科技股早段回落，阿里巴巴下跌逾5%，現報63.6元；美團亦跌2.5%，報142.9元。
觀察個股輪證資金流向，美團周初反彈吸引資金流入其淡倉，過去3日合共有逾3,000萬元流入，是同期最多資金流入的個股產品，今早股價回落，即市見資金重回美團及阿里好倉身上。
現時貼價阿里認購證的數量不多，價外程度15%以內產品只有10隻左右，當中可留意最高槓桿購(27416)，是行使價75元以下、2個月期以上產品最高槓桿；槓桿更高的可留意阿里購(27151)，屬輕微價外，是行使價85元以下、2個月期以上產品最高槓桿，是條款及槓桿都突出的產品。
部署牛證的投資者可留意貼價、高槓桿牛(60205)，是相近收回價產品中最高槓桿。
看淡阿里的投資者，現時中年期認沽證的槓桿都較低，大部分都不足3倍，可考慮轉移至熊證，收回價70元的熊證提供約7倍槓桿，收回風險亦合適，可留意熊(56200)。
阿里購(27151)，行使價79.93元，2023年3月24日到期，實際槓桿5倍，行使價85元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
阿里購(27416)，行使價73元，2023年4月20日到期，實際槓桿4.1倍，貼價證中最高槓桿。
阿里沽(26929)，行使價68.83元，2023年6月6日到期，實際槓桿2.2倍，貼價。
阿里牛(60205)，收回價60元，行使價58元，換股比率100，槓桿比率11.4倍，相近收回價產品中最高槓桿。
阿里熊(56200)，收回價70元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率7.6倍，高槓桿。
投資者如看好美團，現時貼價認購證的面值較高，部份投資者轉移考慮面值較低的價外產品，其中行使價175元是現時熱門條款產品之一，可留意低面值購(26540)；貼價證則可留意美團購(26840)，敏感度較高。
如看淡美團，行使價108元附近的認沽證是現時最活躍條款，是高槓桿、低面值條款，當中可留意最高槓桿沽(27366)。
美團購(26540)，行使價175.6元，2023年3月27日到期，實際槓桿4.3倍，低面值。
美團購(26840)，行使價145.1元，2023年1月20日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、高敏感度。
美團沽(27366)，行使價108元，2023年3月24日到期，實際槓桿3.2倍，活躍條款、高槓桿、低面值。
美團牛(56348)，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，高槓桿。
美團熊(54958)，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，最貼價、最高槓桿熊證。
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