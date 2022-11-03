王美鳳料港P加0.25%　每百萬按揭供多134元

美國聯儲局凌晨宣布2022年第7次議息結果，中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國年內累積加息幅度增至3.75厘，目前H/P差距已收窄至約2厘，低於過往平均達3厘以上，銀行已有再加最優惠利率(P)的壓力，料P加幅可達0.25%，屆時按息將升至3厘水平，介乎2.875至3.125%。市場預期美國將會於12月再加息，而加幅或會收窄，相信港息年內將會維持在3厘附近水平。

聯儲局主席鮑威爾於議息後新聞發布會上表示，接下來的兩次議息會議上可能會放緩加息速度。王美鳳指出，美國面對歷史性高通脹表明續以加息應對，但接連大手加息，市場憂慮美國面臨經濟衰退，年內餘下12月加息幅度料降至0.5厘，聯邦基金利率年底將達4.5厘(4.25至4.5%區間)；雖然美國預期息率水平或高於預期，但相信明年美國加息步伐將會放緩及步入尾聲。

以30年期計，若P加0.25厘，月供增加3.3%，每100萬港元按揭額增加134元，以平均按揭額約500萬元為例，以市場按息2.725%加至2.975%計，月供增加667元，至21,013元(加幅3.3%)；累計年內兩度加P的加幅達0.375厘，每100萬元按揭額、30年期計，每月供款增加約200元(加幅5%)，平均按揭額500萬元為例，月供增加接近996元。