【高盛推介】騰訊跌幅較其他科技股少 資金積極趁低吸納
2022年11月03日 11:41
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高盛(亞洲)有限責任公司：有券商發表報告指騰訊旗下騰訊創投亦計劃與聯通創投成立合營公司，預料股價反應正面。騰訊今(3日)早市跟隨大市回落，最新跌3.7%，報222港元。
觀察個股輪證資金流向，過去5日計流入騰訊淡倉的資金較多，約1,100萬元，而同期約有100萬元流入騰訊好倉。今早則見資金平淡倉止賺，並積極反手部署好倉。
部署騰訊認購證可利用選輪三部曲，從條款出發，挑選輕微價外、中年期、低街貨產品，以價外程度20%以內(即行使價270元以下)、3個月期以上、街貨低於20%作篩選，當中以騰訊購(27415)槓桿最高，是條款及槓桿都突出的產品。貼價證則可留意騰訊購(27598)，是高敏感度選擇。
看淡騰訊的投資者則可留意騰訊沽(27596)，是現時少數低面值產品。
騰訊購(27415)，行使價260.86元，2023年4月17日到期，實際槓桿5.4倍，行使價270元以下、3個月期以上、街貨低於20%產品中最高槓桿。
騰訊購(27598)，行使價242.38元，2023年4月19日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、行使價250元以下全場最高槓桿兼高敏感度。
騰訊購(26926)，行使價300元，2023年4月25日到期，實際槓桿6.2倍，價外、低面值、高槓桿、進取選擇。
騰訊沽(27596)，行使價178元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.1倍，少數低面值產品。
騰訊牛(55464)，收回價195元，行使價192.2元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，收回價較遠、低街貨。
騰訊熊(55264)，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，低街貨。
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