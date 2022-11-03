【高盛推介】騰訊跌幅較其他科技股少　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商發表報告指騰訊旗下騰訊創投亦計劃與聯通創投成立合營公司，預料股價反應正面。騰訊今(3日)早市跟隨大市回落，最新跌3.7%，報222港元。

觀察個股輪證資金流向，過去5日計流入騰訊淡倉的資金較多，約1,100萬元，而同期約有100萬元流入騰訊好倉。今早則見資金平淡倉止賺，並積極反手部署好倉。

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