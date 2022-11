港府財金官員表示,本港目前坐擁約4,500億美元的外匯儲備,相當於香港貨幣基礎的1.7倍,強調港元聯繫匯率非常安全,並警告國際炒家:「如果你與港元對賭,你一定會輸。」(If you bet against Hong Kong dollar, you are bound to lose.)。他又指,過往聲言要炒聯匯脫鈎的對沖基金,最終都失敗而回。

他指出,最近香港股市較為波動,有人呼籲港府應有所作為,並指政府每天也會深入分析其市場表現,認為在審視眾多數據後,市場暫沒有需要擔憂的地方(No cause for alarm)。他又認為,香港作為國際金融中心,有具深度的流動性及高透明度等優勢,重申香港為亞洲最佳的國際金融中心。

他續稱,香港是一個小型和開放的經濟體,幾乎沒有天然資源,極為依賴外部貿易及投資,經濟極易受到外圍波動的影響,外界的市場動盪也會對香港造成影響。

他又表示,現時全球經濟前景和投資環境對極具挑戰性,供應鏈受阻未能緩解,各國央行亦為壓低通脹而收緊貨幣政策。